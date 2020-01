La tristeza de Nosiglia, quien no recuerda qué le pasó

El motociclista boliviano Daniel Nosiglia dio el susto del día en el Dakar cuando sufrió una caída en el kilómetro 141 de la segunda etapa que le provocó la pérdida de conocimiento durante casi cinco minutos y por la cual tuvo que ser evacuado por los médicos de la competencia.

Ya recuperado, Nosiglia se mostró "muy triste" por tener que abandonar "después de todo un año de preparación, pero le doy las gracias a Dios porque estoy entero, no tengo nada".

Con respecto a su salud, relató que "me han hecho unos chequeos superficiales, no muy profundos, de momento no tengo nada. Tengo golpes en todo el cuerpo pero lo más importante es que no tengo nada".

"ESTOY MUY TRISTE, DEJAR EL DAKAR A UN LADO DESPUÉS DE UN AÑO DE PREPARACIÓN" El testimonio de Daniel Nosiglia, de Bolivia, quién tuvo que abandonar por un accidente: "No sé exactamente lo que me pasó".

Finalmente, aseguró que no recuerda qué fue lo que le pasó. "He ido recuperando un poco el conocimiento, y me he ido acordando un poco, pero exactamente no sé qué me pasó. Recuerdo que venía detrás del polvo de Metge, tratando de acercarme un poco más para poder pasarlo, y me acuerdo que había como una zanja que no la he visto por el polvo y hasta ahí llegó mi memoria", concluyó en diálogo con Fox Sports.