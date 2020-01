Donatti se entrenó por primera vez con San Lorenzo por un permiso de Racing

El defensor Alejandro Donatti se entrenó esta mañana por primera vez a la par de nuevos compañeros de San Lorenzo, gracias a un permiso especial otorgado por Racing Club, su ex club.



Donatti, de 33 años, se movió junto al plantel azulgrana, conducido por el entrenador Diego Monarriz, en las instalaciones del Sofitel de la localidad bonaerense de Cardales, en donde San Lorenzo realiza la pretemporada.



El ex zaguero central de la "Academia", Tigre y Rosario Central, entre otros clubes, aún no firmó el contrato con el club de Boedo, por eso es que Racing dio el consentimiento para que pueda entrenarse con su nuevo equipo.

uD83CuDFC3?? #PretemporadaSL2020 uD83CuDFCBuD83CuDFFB??



uD83EuDD34uD83CuDFFBuD83EuDD34uD83EuDD34uD83CuDFFF Es un #BuenLunes de Reyes para arrancar el cuarto día de trabajo... y pedir los mejores deseos...



uD83DuDCCD Sofitel La Reserva Cardales#VamosCiclón uD83DuDD35uD83DuDCAAuD83DuDD34 pic.twitter.com/nPZqMxrY0z — San Lorenzo (@SanLorenzo) January 6, 2020





Donatti, quien ya llevó a cabo los correspondientes chequeos médicos, sellará su vínculo contractual con San Lorenzo en los próximos días.



Alejandro Donatti es la segunda incorporación del "Ciclón" tras la llegada del mediocampista Diego "Torito" Rodríguez, proveniente del Tijuana del fútbol mexicano.