Mohamed reveló cómo se cruzó con Klopp y sigue soñando con Boca

Antonio Mohamed, el entrenador argentino del flamante campeón mexicano, Rayados de Monterrey, reveló por qué se cruzó con su par alemán Jürgen Klopp durante las semifinales del Mundial de clubes y aseguró que el DT del Liverpool se burló de él, por eso no pudo evitar insultarlo.

“Me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura”, dijo en entrevista para Enganche.

"Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé, si lo puteo en inglés no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la c… bien de tu madre, a quién te comiste p… Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro", concluyó al respecto.

Por otra parte, reveló que en algún momento de su carrera le gustaría dirigir a Boca Juniors, aunque en el presente su cabeza está con Rayados, equipo en el que se siente el “hombre más feliz del mundo”.

“Es una materia pendiente para mi carrera. Entrar a ese lugar y dirigirlo. Fui jugador y bueno me seduce mucho la posibilidad de alguna vez poder ser técnico de Boca. Pero lo real es que hoy soy el hombre más feliz del mundo en Monterrey”, confesó.