Gallardo: mensaje para Gago y su picante respuesta sobre Pablo Pérez

No hay dudas que la noticia de este viernes ha sido la nueva lesión de Fernando Gago: el mediocampista de 33 años se rompió los ligamentos cruzados. Otra vez.

El ex Boca había salido lesionado del empate de Vélez ante Aldosivi, pero a primera vista nunca se imaginó el diagnóstico que se confirmó este viernes.

Por eso, a Marcelo Gallardo no le dejaron estar al margen del tema y le preguntaron si tendría algún consejo o alguna palabra para decirle a Gago. El Muñeco no dudó.

"Me da mucha pena lo que le pasó a Gago. Es muy feo lesionarse. Si lo tuviera enfrente le daría un abrazo. Tendrá que tener la fortaleza para volver si es que así él quiere porque es un gran profesional", respondió.

Luego de confirmarse la grave lesión de Gago, Gallardo opinó sobre la situación del jugador de Vélez. pic.twitter.com/Fgrg0g60pk — TyC Sports (@TyCSports) January 31, 2020

El entrenador de River demostró toda su empatía con quien fue un colega y ahora es un rival de la Superliga Argentina. Palabras que ayudan al a veces hóstil ambiente del fútbol argentino.

Su respuesta sobre Pablo Pérez

Aunque todavía no se ha firmado nada, todo indica que Pablo Pérez dejará de ser jugador de Independiente en los próximos días.

El mediocampista de 34 años rescindiría su contrato por intención de la dirigencia de Hugo Moyano. La expulsión en La Bombonera parece que fue la gota que rebalsó el vaso.

Por eso, en Twitter fue tendencia la posibilidad que el excapitán de Boca porque los hinchas imaginaron qué pasaría su pasase a River.

Este viernes, a Marcelo Gallardo lo primero que le preguntaron en la conferencia de prensa fue justamente por ese suceso, pero parece que mucho no le gustó.

"Te doy tiempo para hacer otra pregunta. No tengo ganas de contestar algo que no me involucra. Estoy pensando en el partido y vos me venís a preguntar... No me voy a prestar para eso. Me parece fuera de lugar", respondió el director técnico.

Ni siquiera se prestó a opinar. Más claro imposible.