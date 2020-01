Nació Santiago Bernabéu, el hijo de Pablo Lunati

View this post on Instagram

El 3 / 1 a las 9.12 hs , naciu00f3 SANTIAGO BERNABu00c9U LUNATI, gracias @milykaseb , te amo, despuu00e9s de un 2019 complicado Dios nos mando este u00c1ngel. GRACIAS A LA VIDA POR PERMITIRME ESTAR!