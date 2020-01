Mario Sciacqua: "Godoy Cruz se está entrenando como para pelear por algo importante"

El inicio de 2020 para Godoy Cruz encontró a Mario Sciacqua cumpliendo su primera semana de entrenamientos al frente del equipo, que se ubica último en la tabla de posiciones de la Superliga, a la cual le quedan siete partidos para su finalización y el Expreso quiere aprovecharlos al máximo para salir del fondo y empezar a pensar en recuperar el protagonismo que supo tener no hace mucho tiempo.

El DT del Expreso dialogó esta mañana con MDZ Verano en MDZ Radio y consideró que la decisión de la dirigencia de volver a las prácticas el 26 de diciembre "fue muy buena", ya que el plantel estaba golpeado anímicamente y había que aprovechar los primeros días para enfocarse en recuperar el semblante. "Me encontré con un grupo muy golpeado, pero el 30 terminamos entrenando como un equipo que va a pelear por algo importante", aseguró Sciacqua, quien consideró que una vez que lleguen todos los refuerzos "vamos a ser un equipo muy competitivo".

Con respecto a esto último, Sciacqua no quiso dar ningún nombre pero sí reconoció que quiere sumar sí o sí un arquero de experiencia. "Al equipo hay que armarlo de atrás para adelante, con jugadores competitivos que puedan hacer crecer también al equipo. Necesitamos un arquero, los dos que tenemos son muy jovencitos, con mucha proyección", analizó el santafesino.

"Soy de averiguar mucho, hablar mucho con el jugador, porque siempre que se trae a un jugador al interior hay que estar convencido, porque obviamente la familia también se traslada o se deja parte de la familia en otro lugar, y necesitamos al jugador con la cabeza metida en el equipo, porque va a ser un torneo bastante estresante", agregó el DT con respecto a los jugadores que está buscando el Tomba para reforzarse.

Pensando en el reinicio de la Superliga y el desafío que tendrá el Tomba, que se encuentra mirando a todos desde el último escalón, el entrenador sabe que "Godoy Cruz no estaba acostumbrado a esto, estaba acostumbrado a otra realidad, y ahora va a jugar un torneo complejo con varios equipos en la misma situación". Pero se muestra optimista, ya que cree que "se puede acomodar, no es como me tocó en Patronato que no podía desperdiciar ni un punto. No quiere decir que estemos relajados, pero Godoy Cruz puede jugar de otra manera, no como otros equipos en los que jugábamos con más desesperación".

Por último, Mario Sciacqua se refirió al futuro de Santiago García, quien está en la mira de varios equipos del torneo local. "Es un jugador que es normal que lo nombren en los mercados de pases, jugadores como él no abundan, es un gran jugador. Lo noto contento, lo noto con ganas... Vos te das cuenta cuando un jugador está metido en el proyecto o está ido, y yo lo noto metido".

"El Morro va de 9. Ahora si aparece un club que ponga el dinero, nosotros no podemos meternos", concluyó Sciacqua.