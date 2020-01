Maradona contra Macri: "Que la FIFA le saque el cargo a este impostor"

View this post on Instagram

Es increu00edble que Macri, despuu00e9s de engau00f1ar durante 4 au00f1os a los argentinos, ahora engau00f1e tambiu00e9n a la FIFA. Aquu00ed su00f3lo deju00f3 hambre y miseria. Despuu00e9s de lo que nos costu00f3 zafar del FMI, u00e9l nos volviu00f3 a endeudar DE POR VIDA. Yo le pido a la FIFA que por favor revea esta decisiu00f3n, y que le saquen el cargo a este impostor!