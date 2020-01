El Atlético del Cholo no pudo pasar del empate ante el Leganés

El Atlético de Madrid no ha pasado del empate ante el CD Leganés este domingo en el Wanda Metropolitano (0-0), evidenciando su crisis de resultados en su cuarto encuentro consecutivo sin vencer, en un partido en el que los de Simeone tardaron en reaccionar ante un conjunto pepinero que no se amilanó en el coliseo rojiblanco.



La derrota en la final de la Supercopa de España, el tropiezo liguero ante el Eibar (2-0) y la durísima eliminación copera ante la Cultural Leonesa han pesado en el ánimo de los del 'Cholo' Simeone, que cuando despertaron de su letargo ante el hasta hoy colista de LaLiga ya era demasiado parte.



Los de Javier Aguirre ofrecieron intensidad, valentía y descaro para llevarse el premio de abandonar el 'farolillo rojo', ahora en manos del Espanyol con sus mismos 15 puntos. Mientras, el Atlético se queda con 36 unidades en la cuarta plaza, que podría perder dependiendo del resultado del Getafe.



En un día en el que la niebla que inundó el Metropolitano se fue disipando poco a poco, la gran incógnita quedó resuelta nada más comenzar el encuentro. La afición 'perdonó' la debacle de Copa y recibió al equipo con aplausos y coreando el nombre de su entrenador. Lo sucedido en el Reino de León quedaba olvidado por el momento.



Pero sin duda, la sorpresa de la jornada tenía nombre y apellido: Sime Vrsaljko. Los problemas físicos de Santiago Arias y el hecho de que Kieran Trippier todavía no esté recuperado llevaron al 'Cholo' a apostar por el croata, que 20 meses después volvía a vestirse de rojiblanco tras superar una grave lesión de rodilla y después de su cesión en el Inter.



A pesar de las novedades, el cuadro rojiblanco volvió a lucir espeso, sin ideas en ataque, algo de lo que ha adolecido en los últimos tiempos. Solo reaccionó después de unos primeros avisos del conjunto visitante, que probó a Oblak en dos ocasiones claras antes del cuarto de hora.



Primero fue Kevin Rodrigues, recuperado de un choque de cabeza en un salto con Vrsaljko unos minutos antes, el que probó al guardameta esloveno con un disparo raso que este desbarató con una mano salvadora. Solo tres minutos más tarde, el portero colchonero evitó con el pie izquierdo el tanto de Braithwaite.



Ante un Leganés bien plantado en defensa, los de Simeone tardaron 23 minutos en disparar por primera vez a puerta, en una acción en la que Ángel Correa recogió un buen centro de Lodi para rematar por encima del larguero. Así, se encomendaron al contraataque para tratar de sorprender; en uno de ellos, en el 36, Morata cedió para el argentino, que se la devolvió al segundo palo para que el propio delantero madrileño armase una volea que Cuéllar despejó.



SIN GOLES Y CON UN VERGONZOSO FINAL



El desarrollo del partido no convencía al 'Cholo', que movió el banquillo para dar entrada a Vitolo por Marcos Llorente tras el intermedio. El canario, de hecho, dispuso de la primera ocasión clara de la reanudación, pero no se entendió con Correa cuando ambos se plantaron ante la portería pepinera.



Los nervios comenzaban a palparse en la grada del Wanda Metropolitano, que suspiró aliviada cuando los de Javier Aguirre estuvieron a punto de adelantarse en un rechace cazado por Recio en la frontal; Savic desvió a saque de esquina el disparo del centrocampista malagueño.



Contra pronóstico, era el colista de LaLiga Santander el que más y mejor llegaba al área rival, y su confianza fue aumentando por el paso de los minutos. Con la entrada de Guido Carrillo, Aguirre mostró las cartas en busca de dar la campanada.



El Atlético solo se afinó en el último cuarto de hora. Empezó a llegar con más peligro, e incluso reclamó dos posible penaltis sobre Vitolo y Felipe que Mateu Lahoz no percibió. Un lanzamiento de falta desviado de Saúl y un cabezazo arriba de Saponjic sellaron un final protagonizado por la sorprendente expulsión del 'Pichu' Cuéllar, que vio la segunda amarilla por perder tiempo en el 93 y que obligó a jugar a Jonathan Silva bajo palos los últimos minutos.



La expulsión del guardameta avivó la tensión del duelo, que explotó cuando este propinó una 'colleja' a Morata tras un intercambio de palabras, y hasta el 'Cholo' saltó al campo en unos vergonzosos últimos minutos que acabaron con el 'Pichu' en el suelo tras un empujón de Saponjic. El marcador, en cambio, ya no se movió.

