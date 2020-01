Ameal, la final con River, Tevez y una grave denuncia contra Angelici

Jorge Amor Ameal no se guardó nada y habló de todo en una entrevista realizada por el programa Fútbol Sin Mancha, que emite el Canal 26. El presidente de Boca respondió cada tema con mucha claridad y dejó varios títulos.

El dirigente recordó la final jugada con River en Madrid, y se manifestó en contra de que un torneo tan importante para América se haya definido en Europa, pero se despegó de la lucha para ganar el duelo en el TAS.

"Lo dije en su momento cuando el plantel fue agredido: el partido en Madrid no debió haberse jugado. Libertadores de América en España, no lo entiendo. El tema del TAS es económico, no nos interesa, solo nos interesa lo deportivo", afirmó.

Con respecto al mercado de pases, apuntó: "No es un fracaso el mercado de pases de Boca. Había que recuperar el plantel. Tenemos jugadores, buen plantel, veo alegría en el plantel... Hay algo que va cambiando y mejorando y va a seguir así sin ninguna duda".

Además, comparó a Carlos Tevez con Paolo Guerrero. "Si Tevez está bien y en forma, no tiene nada que envidiarle a Paolo Guerrero. Además, él tiene que terminar su carrera en Boca. Se quedó con nosotros y quiere luchar y pelear", contó.

Y para cerrar acusó a su antecesor, Daniel Angelici, de haber montado "una estructura idéntica a una sociedad anónima" y reveló que se vendieron plateas de forma ilegal y el dinero brilló por su ausencia en la institución. Mediante un comunicado, explicaron lo ocurrido y apuntaron directamente contra el ex titular del club.

"Las ubicaciones vendidas son utilizadas desde hace muchos años por el Club para cumplir con funciones protocolares. Las ventas se realizaron los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 2019, es decir, en su gran mayoría, luego de las elecciones del 08/12/2019", dice el escrito que además, agrega: "La enajenación de las localidades se realizó mediante una instrucción partida por el ex Presidente Sr. Daniel Angelici fechada el 05/12/2019".

Ante eso, se resolvió revocar las operaciones y pusieron a disposición de los adquirientes el reintegro del dinero abonado.