Ya está todo listo para una nueva edición de la Vuelta de San Juan

Con la llegada a la provincia de San Juan de los elencos continentales profesionales, los foráneos y la selección italiana, al que se sumó el chubutense Eduardo Sepúlveda (Team Movistar), ya están todos los pedalistas presentes para dar inicio a una nueva edición de la Vuelta a San Juan.

Una siesta movida se vivió en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, con el arribo del resto de las formaciones que completan el numeroso pelotón que le da vida a la 38a Edición de la Vuelta a San Juan. Entre los más esperados, el mejor rankeado del América UCI, el Team Medellín, con su capitán Oscar Sevilla, así como la selección italiana, con Filippo Ganna.

La prensa y aficionados al deporte pedal, le dieron la bienvenida a los equipos de la segunda categoría UCI, como el Rally Cycling, proveniente de EEUU, mientras que los colombianos del Team Medellín y los del GW Shimano, expresaron la satisfacción de ser parte de la competencia más importante de Sudamérica.

Mientras que los provenientes del Viejo Continente, como el Androni Giocatttoli, el Bardiani CSF, la Fundación Euskadi, el Vini Zabú, el Amore e Vita, el Tavira y la Selección de Italia se mostraron encantados por empezar la temporada 2020 en la Vuelta a San Juan.

PALABRA AUTORIZADA

Oscar Sevilla (Team Medellín)

“Estoy muy contento de volver a esta hermosa tierra que siempre nos recibe muy bien y más que motivado en esta cuarta edición de la Vuelta a San Juan, ya tengo tres podios y veremos qué pasa este año. El año pasado conseguimos muchos triunfos a lo largo de la temporada y terminamos el broche final con el Ranking América UCI, que es una clasificación muy importante para nosotros, y más que presión es una motivación, aunque no va a ser fácil superarlo. El Team Medellín siempre ha sido un equipo luchador, muy guerrero y seguramente este año, queremos empezar la temporada igual, arrancando aquí, en San Juan como siempre y seguro que haremos una bonita carrera. La crono de este año me gusta más, si bien no deja de ser una disciplina para un especialista obviamente, pero se adapta un poco más a mis características y creo que me beneficia un poquito esa llegada final al Dique y por lo demás, creo que es más o menos similar, porque es una carrera para correrla inteligentemente, estar siempre pendiente del viento y las etapas claves, como la de El Colorado. Creo que en San Juan no te podés dormir. Vamos a disfrutar mucho, y queremos lo mismo para el pueblo sanjuanino, ya que estamos para brindar el espectáculo y para seguir conociendo personas, amigos y darlo todo”.

Eduardo Sepúlveda (Team Movistar)

“Es mi comienzo de temporada. Uno llega entrenado pero no se sabe en qué punto de forma está. La CRI será importante al igual que la etapa de El Colorado, pero los otros días habrá que estar atento para no perder tiempo. Hay mucha gente nueva en el equipo, pero a San Juan vino gente con experiencia, como Nelson Oliveira, que hace muy bien la crono y la subida, que al no tener tanta pendiente le va a ir bien, por lo que esperamos hacer las cosas bien con el equipo. Estoy muy contento de estar una año más en el equipo, lo que me motiva para comenzar el año. Tenía muchas ganas de empezar, porque fueron cuatro meses de entrenamiento sin competir, así que espero sea un gran inicio de temporada.

Filippo Ganna (Selección de Italia)

“Estoy muy contento y tranquilo, tratando de acomodarme a la alta temperatura y al cambio de horario. Espero afrontar la Vuelta lo mejor posible, las piernas están bien así que veremos cómo responden en la montaña”.

Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas)

“Estoy muy contento de estar aquí, de debutar en esta carrera con un equipo de Colombia. Es una carrera de gran nivel, con corredores de primera línea que se viaja muy rápido. Estaremos en todas las etapas dando pelea, a pesar que somos un nuevo equipo y nos estamos acoplando, por lo que creo que Omar Mendoza y Oscar Quiroz van a entrar en la disputa”.

Las Etapas

La 38va Vuelta Internacional a San Juan (26 de enero y el 2 de febrero) de ciclismo comenzará hoy con una contrarreloj por el centro de la capital de esa provincia de la que participarán 27 equipos (seis del World Tour), con destacadas presencias internacionales.



A las 20 se hará la presentación de la prueba, con un desfile de los equipos desde el Centro Cívico hasta el ingreso al Teatro del Bicentenario, pasando por el Puente Cívico, informó la Secretaría de Deportes provincial.



A las 22 se iniciará la contrarreloj por equipos, denominada "Unión Suramericana de Ciclismo".



La prueba comenzará en calles Ignacio de la Roza y Las Heras, y viajará por Avenida Central hasta la Plaza 25 de Mayo.



Los ciclistas retornarán por Ignacio de la Roza hasta llegar a Urquiza y volver al lugar de partida, para completar un recorrido de tres kilómetros.

La primera etapa será el domingo en la ciudad de San Juan, con un recorrido de 168 kilómetros; la segunda se correrá el lunes en Pocito, de 150 kilómetros; la tercera irá el martes entre Ullum y Dique Punta Negra, en una distancia de 15,2 kilómetros; y la cuarta etapa se disputará el miércoles entre San José de Jáchal - Valle Fértil y Villa San Agustín, de 189 kilómetros.



El jueves será el día de descanso; la quinta etapa irá el viernes, entre San Martín y Alto Colorado, de 175 kilómetros; la sexta se correrá el sábado 1 de febrero en El Villicum, de 154 kilómetros; y la séptima y última irá el domingo 2 del mes próximo en San Juan capital, de 141 kilómetros.