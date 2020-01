Banega acordó su llegada en junio con Al Shabab de Arabia Saudita

El volante argentino Ever Banega acordó hoy su llegada a Al Shabab, de Arabia Saudita, a partir de junio, momento en el que finalizará su contrato con Sevilla de España.



"Al Shabab ha firmado oficialmente con Ever Banega", posteó la cuenta de Twitter de la institución.



El ex Boca firmará con el club árabe por tres temporadas, según informó la prensa andaluza.



Al equipo lo entrena el español Luis García Plaza (ex Villarreal), quien arrbió en diciembre del año pasado.





Banega, de 31 años, jugó en Boca hasta el 2007, año en el que ganó la Copa Libertadores, y luego pasó a Valencia, de España. En el medio también vistió las camisetas de Atlético de Madrid, Newell's Old Boys y de Inter, de Italia.





Con la camiseta de Sevilla ganó dos veces la Liga de Europa en 2015 y en 2016, y con el seleccionado argentino obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, 2008 y el Mundial Sub-20 de Canadá 2007.