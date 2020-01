Jaguares volvió a golear a Georgia XV

Jaguares tuvo otra buena actuación y volvió a triunfar ante Georgia XV, esta vez en la cancha del San Isidro Club, por un contundente 66-7.

El combinado argentino abrió el marcador a los 7 minutos por medio de un try de Santiago Chocobares con conversión de Tomás Albornoz y encaminó rápidamente su andar en el partido.

Cuatro minutos después y gracias a un gran juego colectivo que comenzó con la jugada de izquierda a derecha, Matías Orlando fue quien apoyó la segunda anotación del equipo argentino. Georgia XV, al igual que en el amistoso del viernes pasado, no pudo hacerle frente a Jaguares que no soltó el pie del acelerador y a los 22 minutos amplió el marcador con Tomás Albornoz, con conversión propia. Sobre el cierre, Santiago Montagner amplió el score con una nueva conversión del tucumano.

Comenzado el segundo tiempo, el equipo local volvió a golpear rápidamente mediante Sebastian Cancelliere y sólo cinco minutos después con otro try de Juan Pablo Zeiss, ambos convertidos por Domingo Miotti. Luego de dichas anotaciones el partido se estancó y Georgia XV aprovechó, ya que no dejó de insistir y se fue premiado con un try de Beka Gvaramia con conversión de Giorgi Babunashvili.

Rápidamente el equipo de Quesada se recuperó y marcó dos tries en solamente dos minutos. Santiago Carreras a los 63' y Lucas Mensa a los 65' con sendas conversiones de Domingo Miotti ampliaron el marcador. Después del try de los visitantes, Jaguares no bajó la intensidad y durante los últimos diez minutos Emiliano Boffelli a los 70 minutos y Tomás Albornoz a los 71 (con un gran inicio de jugada del propio Albornoz y una combinación con Santiago Carreras) con conversiones de Domingo Miotti nuevamente cerraron el partido para que el equipo de Gonzalo Quesada ya se enfoque en el debut del sábado 1 de febrero ante Lions.

SINTESIS:

JAGUARES (66): 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Lucio Sordoni; 4- Rodrigo Fernández Criado, 5- Lucas Paulos; 6- Javier Ortega Desio, 7- Rodrigo Bruni, 8- Santiago Montagner; 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz; 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Matías Orlando, 14- Sebastián Cancelliere; 15- Joaquín Tuculet.

Ingresaron: 16- Santiago Socino, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss,19- Ignacio Calas, 20- Santiago Grondona, 21- Felipe Ezcurra, 22- Domingo Miotti, 23- Joel Sclavi, 24- Bautista Pedemonte, 25-Francisco Gorrissen, 26- Lucas Mensa, 27- Emiliano Boffelli . Head Coach: Gonzalo Quesada

GEORGIA XV (7): 1- Zurabi Eristavi, 2- Beqa Mamrikishvili, 3- Anton Peikrishvili, 4- Mikheil Babunashvili, 5- Sandro Koiava, 6- GuramI Shengelia, 7- Jimsheleishvili, 8- Giorgi Mchedlishvili, 9- Koba Bujiashvili, 10- Revazi Jinchvelashvili, 11- Nikoloz Gigauri, 12- Giorgi Natelashvili, 13- Sandro Mamatavrishvili, 14- Anzor Sichinava; 15- Davit Modzgvrishvili.

Ingresaron: 16- Giorgi Khuroshvili, 17- Beka Gvaramia, 18- Nika Pataraia, 19- Dachi Kopadze, 20- Vano Putkaradze,21- Vazha Khutsishvili, 22- Giorgi Babunashvili, 23- Gurami Kandaurishvili, 24- Giorgi Chuadze, 25- Archili Abesadze y 26- Tornike Kiknadze.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 7' Try de Santiago Chocobares convertido por Tomás Albornoz (J), 11' Try de Matias Orlando (J), 22' Try de Tomás Albornoz convertido por él mismo (J), 40' Try de Santiago Montagner convertido por Tomás Albornoz (J).

RESULTADO Parcial: Jaguares 26-0 Georgia XV

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 2' Try de Sebastian Cancelliere y 7' Try de Juan Pablo Zeiss ambos convertidos por Domingo Miotti (J), 19' Try de Beka Gvaramia con conversión de Giorgi Babunashvili (G), 23' Try de Santiago Carreras (J), 25' Try de Lucas Mensa (J), 30' Try de Emiliano Boffelli (J), todos convertidos por Domingo Miotti, 71' Try de Tomás Albornoz (J).

Estadio: San Isidro Club, Buenos Aires.

Árbitro: Federico Anselmi