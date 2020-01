Un año después, ¿cómo está el caso Emiliano Sala?

Este martes se cumple el primer aniversario del accidente en el cual perdió la vida el futbolista argentino Emiliano Sala, cuando el avión que lo trasladaba desde Nantes hasta Cardiff cayó en el Canal de la Mancha, y todavía el caso sigue sin resolverse, mientras la familia continúa esperando respuestas para saber qué fue lo que pasó.

Alrededor de la tragedia aún hay muchos interrogantes. Por ejemplo, el cuerpo del piloto David Ibbotson nunca apareció y David Henderson, el piloto que iba a hacerse cargo del vuelo en primera instancia, nunca cooperó con la investigación cuando le solicitaron ayuda.

El periodista Daniel López, del diario español Marca, hizo un detallado repaso de cómo está hoy, a un año del accidente, el caso Emiliano Sala.

Los pilotos

El cambio de piloto fue tema mundial desde lo sucedido. David Henderson rechazó el trabajo y se lo ofreció a su amigo David Ibbotson, quien era un piloto a tiempo parcial y que no tenía licencia para vuelos comerciales.

"¿Por qué David Henderson, un piloto tan respetado y experimentado, entregó los controles a un hombre con reputación de estar endeudado, un piloto a tiempo parcial en el mejor de los casos y quien no tenía una licencia para el vuelo comercial que necesitaba desesperadamente para llegar a fin de mes? ¿Por qué Henderson se ha negado rotundamente a cooperar con Cardiff cuando el club le escribió directamente a él, así como a sus abogados, solicitando ayuda para desentrañar ciertos hechos de los cuales solo él sabe la respuesta? ¿Cómo es que si David Ibbotson tenía una habilidad sobresaliente, era como paracaidista? ¿Y por qué el piloto no estaba en el avión cuando la operación de rescate con fondos privados descubrió el cuerpo de Sala? ¿Pudo eyectarse el piloto antes de que caer en picada? Si el piloto sobrevivió, ¿dónde está él? Si no lo hizo, ¿dónde está su cuerpo?", se pregunta el periodista Harry Harris, quien hace pocos días lanzó el libro El asesinato de Emiliano Sala.

Detenido y liberado

En junio del año pasado, un portavoz de la policía de Dorset confirmó que un hombre de 64 años de North Yorkshire fue arrestado y posteriormente liberado mientras la investigación sigue su curso. El nombre de la persona nunca fue confirmado.

El silencio de Henderson

El agente Willie McKay fue quien encargó el traslado de Sala desde Francia y se puso en contacto con David Henderson, un piloto experimentado de York, a quien ya había utilizado en otros casos. El piloto fue identificado como la persona que llevaba al argentino en la avioneta, pero en su cuenta de Facebook confirmó que estaba bien.

Más tarde eliminó su perfil de redes sociales y se negó a hablar con la prensa. Del vuelo se hizo cargo David Ibbtoson, de quien aseguraron en Inglaterra que hasta no podía volar de noche porque sufría de daltonismo. La investigación alrededor de Ibbotson sigue sin hacerse pública.

Dos personas en prisión

El cuerpo de Emiliano Sala fue traslado hacia Bournemouth, donde en un déposito filtraron imágenes del cuerpo. El director de la compañía CCTV, Sherry Bray, y su empleado Cristopher Ashford fueron encarcelados por la filtración de las imágenes.

Bray fue encarcelado por 14 meses y Ashford por cinco meses. Un tribunal confirmó los mensajes entre ambos al conocer que el cuerpo de Sala había llegado a esa morgue y además encontraron la filtración y las imágenes del argentino.

La investigación y el monóxido de carbono

La investigación todavía no ha terminado. Se siguen estudiando los problemas que sufrió el avión, más allá de que sus restos desaparecieron en noviembre pasado. A pesar de ello, aseguran que con las imágenes obtenidas ya se puede investigar lo ocurrido.

El grupo de investigación publicó en agosto pasado que la avioneta estuvo expuesta a grandes niveles de monóxido de carbono, que pudo provocar pérdida del conocimiento, convulsiones y hasta ataques cardíacos. Próximamente se estima que habrá información oficial que lleve más precisión al caso, a pesar de que el cuerpo de David Ibbotson sigue sin aparecer.