Edwin Straver sigue en estado crítico

Edwin Straver continúa en el hospital de Riyadh tras la caída sufrida en la penúltima etapa del Dakar 2020. Las noticias no son buenas, pues las pruebas no indican mejoras. Su estado sigue siendo crítico con dos vértebras cervicales fracturadas, además de una actividad cerebral que no está al cien por cien.

La familia del piloto de piloto de 48 años, se trasladó hasta la capital de Arabia Saudita. "Edwin permanece en estado crítico, tenemos que esperar y ver cómo se desarrolla la situación", declaró su novia Anja.

El accidente se produjo el pasado jueves en una zona de dunas y se golpeó a unos 50 km/h. Los equipos médicos confirmaron que estuvieron realizando ejercicios de reanimación durante 10 minutos en los que no latía su corazón.

Straver competía en la categoría Original by Motul, la categoría sin asistencia mecánica que guarda la esencia de las primeras ediciones. Campeón de la edición 2019, buscaba entrar en el podio en 2020, marchaba cuarto a dos horas del líder Emaniel Gyenes.