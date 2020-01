Superliga fracturada: varios clubes presionan para volver a la AFA

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) se fracturó hoy con la votación por la postergación del arranque del campeonato el 24 de enero y varios clubes presionan para regresar a la Asociación del Fútbol Argentino en los próximos meses. La movida la encabezan Boca y San Lorenzo, con Jorge Ameal -presidente electo en diciembre 2019- y Marcelo Tinelli -elegido el mismo mes-, respectivamente.

"Hoy se evidenció un quiebre en la Superliga, no puede ser que una minoría deje a la mayoría de lado", disparó Ameal en relación a la votación 15 a 9 a favor para postergar la reanudación, aunque resultó insuficiente para los dos tercios necesarios.

El mandatario "xeneize" persigue dos objetivos desde su asunción: acercarse a la casa madre y desplazar a su antecesor, Daniel Angelici, del puesto de vicepresidente primero de AFA. "No te puede representar alguien que ya no pertenece al club. No hay dudas de lo que yo haría en su lugar, pero no quiero hablar de él", apuntó mientras desde su entorno aseguran que la auditoría en Boca arrojará varias sorpresas.

De esta manera, Ameal se alineó con Tapia, más allá del poco tiempo en Boca, y busca políticas comunes para regresar al fútbol de la primera división a la calle Viamonte.

#Boca Jorge Amor Ameal, en #TyCSportsVerano: "Tenemos que aceptar el arranque del torneo, pero no estamos de acuerdo. Esto es un paso al vacío". pic.twitter.com/HBtxUeDPMa — TyC Sports (@TyCSports) January 16, 2020

Por su parte, Tinelli tiene una excelente relación en los tiempos que corren con Tapia, después de varios chispazos y una distancia marcada por el recordado 38-38 en las frustradas elecciones de la AFA 2016, disidencias que parecen haber quedado de lado entre el conductor de televisión y el actuar titular de la casa mayor del fútbol.

La relación es tan "buena", como dijo "Chiqui" Tapia, que el presidente de la AFA se manifestó a favor de la vuelta de San Lorenzo al barrio porteño de Boedo, de donde se fue durante la última dictadura cívico-militar del país. Además, el fruto del vínculo entre ambos llevó al club Bolívar Fútbol a jugar el Torneo Federal Amateur por una invitación especial del consejo federal.