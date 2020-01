Los grandes ausentes en el Preolímpico de Colombia

El Torneo Preolímpico Sub 23 de fútbol que se disputará en Colombia desde el próximo sábado hasta el 9 de febrero, que entregará dos plazas sudamericanas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tendrá notorias ausencias de jugadores de primer nivel.



Debido a que la competencia clasificatoria a los juegos no está en el calendario de la FIFA, y no es un certamen organizado por el máximo ente del fútbol mundial, los equipos no están obligados a ceder a sus futbolistas.



Y ésta es la principal razón que hay indicar al citar una extensa lista de ausentes de las distintas selecciones Sub 23.



Los jugadores que no fueron cedidos, sobre todo aquellos que compiten en las distintas ligas europeas, simplemente obedecen a la decisión de los dirigentes de sus clubes, que estarán en los primeros días de competencia en sus respectivos torneos locales.



En la lista de futbolistas que fueron citados y habían sido parte del proceso del argentino Fernando Batista y que no fueron cedidos por los clubes para la competencia continental, podemos mencionar a Ezequiel Barco (Atlanta United, Estados Unidos), Santiago Ascacibar (Hertha Berlín), Marcos Senesi (Feyenoord), Matías Vargas (Espanyol), Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cristian Romero (Genoa), Santiago Colombatto (Sint-Truidense Bélgica), Lisandro Martínez (Ajax) y Nicolás González (Stuttgart).





Todos ellos se desempeñan en equipos del exterior, en tanto que no participarán el defensor Lautaro Valenti, no autorizado por Lanús; el entrerriano Lucas Robertone de Vélez y Fernando Valenzuela de Barracas Central, ambos por lesión.



Por otra parte, pese a que el técnico de la selección de Brasil, André Jardine, no pudo convocar a los considerados mejores brasileños de la categoría, como los delanteros Vinicius Junior y Rodrygo (ambos del Real Madrid); los laterales Émerson (Betis) y Renan Lodi (Atlético de Madrid); y el mediocampista Douglas Luiz (Aston Villa), su objetivo es llegar a Tokio 2020, en donde la "Canarinha" defenderá la medalla de oro que conquistó en los Juegos Olímpicos de Río 2016.



Entre los ausentes de la selección de Colombia se encuentran Ian Poveda del Manchetser City de Inglaterra, Eddie Salcedo del Hellas Verona de Italia, Carlos Cuesta (Genk de Bélgica), Luis Suárez (Zaragoza), Steven Alzate (Brighton), Luis Sinisterra (Feyenoord), Luis Fernando Díaz (FC Porto) y Brayan Vera (Lecce).



Bernardo Redín, ayudante de Reynaldo Rueda en la selección mayor de Chile, enfrenta el duro desafío de clasificar a la "Roja" a Tokio 2020, sin embargo para lograr ese duro objetivo no podrá contar con Gonzalo Collao (Universidad de Chile), César Munder y Ignacio Saavedra (ambos de Universidad Católica), Juan Carlos Gaete (Cobresal) y Víctor Dávila (Pachuca de México).



Paraguay, que dirige el argentino Ernesto Marcucci, tuvo que modificar por segunda vez la nómina de los 23 futbolistas que irán al torneo. Primero fue el atacante Carlos Ferreira, por no tener permiso de su club, Morelia de México; y luego el volante de Libertad Hugo Javier Martínez, quien quedó afuera por una lesión.



Por otra parte, en Uruguay, los grandes ausentes son Juan Tinaglini, arquero titular de River Plate de Montevideo, Agustín González de Progreso y el delantero de Peñarol Facundo Pellistri, elegido como la revelación del pasado Campeonato Uruguayo.



Finalmente, el argentino Jorge Célico, DT de Ecuador, no escondió su malestar luego de que algunos clubes locales no cedieron sus jugadores, como es el caso de Aucas y Emelec que hizo pública su medida de no ceder a Joao Rojas, Bryan Cabezas y Bryan Carabalí.



En tanto, tampoco podrá contar con el volante Gonzalo Plata (Sporting Lisboa), ni con el zaguero Félix Torres, de Santos Laguna de México.



Sin embargo, la situación más curiosa se dio con Jhegson Méndez, cuando la respuesta de Orlando City, equipo de la MLS estadounidense, mediante un comunicado oficial puntualizó -al negar al futbolista- que el nivel de Méndez "da para una Selección Mayor y no para un equipo Sub 23".