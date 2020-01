Toyota libera a Fernando Alonso para "hacer su carrera"

Después de ver como durante la etapa del Rally Dakar de hoy Nasser Al-Attiyah recortaba su diferencia en la general con Sainz hasta los 24 segundos, el ambiente que se respira en Toyota Gazoo Racing es inmejorable. Además de ver como los coches oficiales de la marca japonesa han acabado en el top-10, también se ha podido ver a un Fernando Alonso muy contundente al abrir pista.

Tras ver el buen ritmo del asturiano, Glyn Hall, jefe del equipo Toyota, ha decidido darle total libertad en la décima etapa. Es decir, Fernando Alonso no tendrá que dar asistencia a Nasser Al Attiyah si éste la requiere. En su lugar, De Villiers y Ten Brinke serán los centinelas del qatarí durante el día de mañana.

"Mañana será un día interesante. La estrategia de Nasser es clara: tiene que estar lo más cerca posible de Peterhansel y ya nos preocuparemos de Sainz en la próxima etapa", expresó.

Pero, a la vez, Hall también advirtió al español en cuanto a no confiarse con el tramo en donde no podrá contar con asistencia de sus equipos y deberá estar atento a cada referencia del camino. "Tiene que estar cómodo con el ritmo y no arriesgar en exceso, no sería bueno tirar lo que está siendo una gran carrera. Veremos hasta dónde puede llegar", expresó.