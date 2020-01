Otro duro accidente entre las motos que por fortuna no pasó a mayores

View this post on Instagram

Los accidentes en el #dakar2020 se producen por cau00eddas cu00f3mo esta ... El australiano Ben Young perdiu00f3 el control en el kilu00f3metro 154 de la 9a etapa del #dakar en #arabiasaudita ud83cuddf8ud83cudde6 Estuvo un buen rato hasta que recuperu00f3 el equilibrio. Con muchas fuerzas siguiu00f3 hacia adelante el piloto del equipo @duust.co . . . . #accidente #golpe #crash #caida #golpe #arabia #moto #motorsport #sport #benyoung #australia @dakarinsaudi #dakarinsaudi @carburandotv