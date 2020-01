Ameal habló de todo: el dólar, los refuerzos, la TV y el fin de la Superliga

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal dialogó con el programa radial Fútbol de los Grandes, por AM 990, y se refirió a diversos temas que está tratando por el cargo que ocupa desde diciembre, como la dificultad de encarar el mercado de pases con el estado actual de la economía del país, los ingresos de la televisión y por qué piensa que la Superliga se debe terminar.

"Es complicado el mercado. Nos quedamos fuera del mundo con el dólar que tenemos. Estas cosas pasan y van a seguir pasando. Esperamos que sea la última vez y que el país y la economía encuentren el rumbo", indicó, y reveló que "tengo una cierta preocupación por las cuentas del club, pero no queremos decir cosas que mañana no podamos comprobar. Hay una auditoría que está trabajando. Convocaremos una conferencia de prensa y todos sabrán qué pasó con Boca".

Con respecto a los refuerzos, Ameal se refirió a la llegada de Pol Fernández y aseguró que "todavía no está y hasta que no esté, no diremos. Primero tiene que hacer la revisación médica y después que firme, diremos que llegó el primer refuerzo. Antes no lo vamos a decir", tiró.

Además, el presidente Xeneize analizó el estado actual de los derechos de televisación del fútbol argentino y consideró que "el contrato con la TV hay que cambiarlo. Hoy tenemos una realidad diferente que cuando se firmó este contrato".

Finalmente, Ameal dio su opinión con respecto al conflicto desatado en los últimos días entre la AFA y la Superliga por el cronograma del torneo, que se superpone con el Preolímpico que disputará la Selección Sub 23 y los clubes que tienen jugadores citados pidieron la postergación del reinicio del campeonato.

"Hay que tener una AFA fuerte y terminar con la idea de la Superliga. La AFA debe pensar en el calendario y si se le da prioridad al seleccionado, también hay que dársela a los equipos que hacen un esfuerzo para mantener los planteles", concluyó Ameal.