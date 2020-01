Orly: "Estamos un poco tocados pero ha sido un buen día"

Orly Terranova tuvo gran especial. Concluyó tercero en le tramo y quedó por delante de quienes pelean por el podio, recortando más de diez minutos. Se mantiene entre los cinco mejores de la general y una vez arribado al campamento de Wadi Al Dawasir analizó su faena.

"Fue una etapa variada, de más manejo. El polvo que nos fue tirando Kuba (Przygoński) nos complicó y en el momento de superarlo pinchamos una goma y perdimos un poco de tiempo", agregó.

Y cerró: "Después hemos golpeado de nuevo una zona de arena y el asiento se me movió de nuevo. Estamos un poco tocados pero ha sido un buen día".

Ronnie Graue, su mano derecha, también se refirió al tramo y, sobre todo, a la navegación: "Anduvimos muy bien. La verdad que fue una etapa larga, tuvo un tramo muy muy rápido, unos 45 kilómetros muy muy rápidos"

"La navegación era muy difícil porque en esta etapa no corrieron las motos, así que no había líneas, no teníamos muchas referencias, pero nos fue bastante bien. Así que estamos listos para seguir y seguir dando batalla", expresó ilusionado.