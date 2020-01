Iniesta, crítico contra el Barça por la situación de Valverde

Andrés Iniesta, ex jugador del Barcelona de España, criticó hoy las "formas" con las que el club catalán encara el posible reemplazo del entrenador Ernesto Valverde, al tiempo que pidió "respeto por la persona" del director técnico.

Iniesta dijo que "son las formas lo que más puede doler" y consideró que la situación de Valverde "quedó muy debilitada" tras la derrota del Barcelona por 3-2 ante Atlético de Madrid el jueves último en Arabia Saudita, por la Supercopa española, después de ir en ventaja por 2-1.

"Más allá de que a cada uno nos guste o no el entrenador, la situación no es agradable para nadie", afirmó Iniesta, ex capitán del conjunto "culé" durante muchos años, hasta que se fue a jugar al fútbol japonés.

En cuanto a las negativas de Xavi Hernández y de Ronald Koeman a hacerse cargo inmediatamente del equipo "blaugrana", Iniesta cree que "ambos están capacitados", aunque "cada uno elige si es el momento, o no", consignó la agencia EFE.

Por su parte, el técnico de la selección española, Luis Enrique Martínez, a quien Valverde sustituyó en el banco del Barcelona, aseguró que "siempre, en un club grande como el Barcelona, cuando se pierde ocurren cosas".