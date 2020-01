Novak Djokovic, el héroe de la primera edición de la Copa ATP

Novak Djokovic fue el héroe del equipo de Serbia, campeón de la primera edición de la Copa ATP, en la que el conjunto que ha dirigido Nenan Zimonjinc se impuso por 2-1 al de España en la final, gracias al triunfo en el doble en una jornada en la que el jugador de Belgrado fue pieza clave.

Con ocho victorias en seis encuentros individuales y en dos de dobles, y con una gran actuación en su partido contra Rafael Nadal en la final, Djokovic fue el artífice de la victoria serbia en esta competición cuya fase final se ha disputado en la ken Rosewall Arena de Sidney. Así, el conjunto balcánico vuelven a ganar por equipos después de adjudicarse la Copa Davis en 2010.

Empezó la serie perdiendo e inició el partido decisivo de dobles con quiebre abajo. Pero #TeamSerbia resistió



Así ganó el equipo de @DjokerNole la @ATPCup

"Es un momento especial que no podré olvidar", señaló el de Belgrado, que anuló la rotunda victoria del español Roberto Bautista sobre el serbio Dusan Lajovic por 6-1 y 7-5, cerrando una gran exhibición en el torneo en el que ha ganado todos sus partidos individuales disputados.

@DjokerNole sabe muy bien cómo hacer feliz a la afición serbia

Antes de comenzar la final, los dos equipos finalistas tuvieron un control antidopaje, según confirmó el entrenador español José Perlas, técnico de Lajovic, en TVE.

El castellonense arrancó con buen pie tras frustrar el primer servicio del serbio, así como mantener el suyo, nada más arrancar el partido.

Sin embargo Lajovic, quien cuenta con un balance negativo de 4-0 en sus enfrentamientos particulares con el español, recuperó pronto su momentánea desventaja con una rotura.

Bautista aguardaría hasta el momento más oportuno, el 6-5 con servicio para el serbio, para ejecutar un nuevo juego al resto para cerrar a su favor el primer asalto.

Lajovic no se recompuso de la rotura de Bautista que le costó el primer set y se vio desbordado por un sólido Bautista, que anotó los cuatro primeros juegos de la manga, que acabaría cerrando por un inapelable 6-1.

En el segundo individual, Djokovic arrancó a un ritmo imparable y no dejó rastro de Nadal, quien sólo mantuvo dos servicios de los cuatro que realizó, para llevarse el primer asalto por un incontestable 6-2.

Sin embargo, el mallorquín recuperó su imagen en el segundo set y el partido rozó brillantez tenística dado que el serbio no bajó los brazos.

Después de que ambos tenistas mantuvieran su servicio en todas las ocasiones el partido se prolongó hasta el desempate, fase en la que el número dos mundial se impuso por 7-4. Djokovic endosaba así la novena victoria consecutiva a Nadal desde 2013 en pista dura, todo esto a ocho días del comienzo del Abierto de Australia.

“Yo no he conseguido sacarle de posiciones cómodas hasta que en el segundo he hecho lo más difícil, y algo importante para mí: no he podido ganar, pero haber cambiado la dinámica de un partido que iba muy a su favor es importante”, comentó luego el tenista de Manacor.

Djokovic amplió con esta victoria su balance personal frente al tenista de Manacor, pues cuenta con 29 partidos ganados frente a los 26 de Nadal.

Tras el 1-1 en el marcador global todo se decidiría en el dobles final, que enfrentó a los españoles Feliciano López y Pablo Carreño con los serbios Djokovic y Viktor Troicki. Nadal prefirió retirarse. "He jugado demasiado tenis los dos últimos días. Mi nivel de energía es más bajo de lo habitual, porque disputé un partido muy largo ayer, muy largo antes de ayer... Es una decisión del equipo y confío en Feliciano López y Pablo Carreño, que lo están haciendo muy bien. "He hecho un esfuerzo los últimos días y mi descanso ha sido inferior a la de la gran mayoría" , comentó Nadal.

Los españoles arrancaron inspirados tras sumar una tempranera rotura que les permitió ampliar la diferencia hasta el 3-1.

Sin embargo, las tornas cambiaron a partir de ese preciso momento después de que los españoles no sumaran ningún juego más hasta el final de la primera manga.

El rugido del público, mayoritariamente serbio, mantuvo a la pareja española alejada de cualquier intento de remontada y a los tenistas serbios, por el contrario, con la motivación intacta.

El segundo parcial, arrancó con un juego al resto favorable para los serbios, que serviría posteriormente para sentenciar el partido, la eliminatoria y el título de la primera edición tras zanjarlo por 6-4 en una hora y 15 minutos.