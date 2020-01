Gonçalves, el veterano "Speedy" respetado por todos los pilotos

El portugués Paulo Gonçalves, que falleció este domingo en un accidente durante la séptima etapa del Dakar, era uno de los motociclistas más queridos y respetado de la caravana del rally más duro del mundo, por su inagotable amabilidad, solidaridad y carácter afable.

Se lo apodaba "Speedy", no solo por su gusto por la velocidad cuando iba montado en la moto, sino también por su baja estatura, en un símil con el ratón de dibujos animados Speedy Gonzáles. Comenzó su carrera deportiva en 1991 en el motocross y durante la última década fue el mayor exponente del motociclismo de Portugal.

Debutó en el Dakar en 2006 con vigésimo quinto puesto y desde entonces no se perdió ni una sola cita con el rally más duro del mundo excepto en 2018, cuando no tomó la partida por una lesión de la que no se recuperó a tiempo.

Su mejor resultado fue en 2015 cuando terminó segundo tras el español Marc Coma, quien se hizo con su quinto Dakar, mientras que otras tres veces (2010, 2013 y 2017) también quedó entre los diez primeros. Pero también vivió momentos de amargura con algunas caídas y otras situaciones singulares como cuando en 2014 su moto acabó en llamas ante las lágrimas desconsoladas del piloto.

Pese a todo, la solidaridad era la bandera que llevaba siempre Gonçalves a todas las carreras, como cuando en el Dakar de 2016 se detuvo a pesar de que estaba en la cabeza de la carrera para auxiliar al piloto austríaco Matthias Walkner. Eso le valió que el Instituto Portugués de Deporte y Juventud lo premiase el Premio de Ética en el Deporte

"No soy un héroe, soy un ser humano que respeto a los demás. Nuestra vida vale más que cualquier victoria porque sin ella no ganamos", dijo al conocer que había sido distinguido por ese gesto

O Sport Lisboa e Benfica endereça sentidas condolências à família e amigos de Paulo Gonçalves neste dia de luto para o desporto motorizado. — SL Benfica (@SLBenfica) January 12, 2020

Después de seis años en el equipo de Honda, Gonçalves había aceptado ser el piloto principal del equipo oficial de la marca Hero, con la que se estrenaba en este Dakar. El portugués deja a una mujer y dos hijos. Fuera de los rallys, Gonçalves era un gran aficionado del Benfica, cuyo escudo llegó a llevar en su moto. (EFE)