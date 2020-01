La particular frase del Morro para responder sobre su futuro

Santiago García es el nombre que está en bocas de todos. Desde que arrancó el periodo de descanso, varios clubes se fijaron en él pero hasta el momento no han llegado ofertas formales para llevárselo. Argentinos Juniors, Colón, Colo Colo y Vélez son algunos de los clubes que lo pretenden pero delantero dijo "no tener idea" sobre esas posibilidades.

"A mí me meten en todos los equipos del mundo y yo no tengo ni idea. Cuando salió el rumor de Colo Colo, yo estaba en mi casa en Uruguay, de vacaciones, así que le llamé a mi socio y me dijo que no había nada, que nadie había llamado", afirmó el Morro.

Y siguió: "Eso es normal en mí, que me metan en todos lados y al final nada sucede. Igual estoy tranquilo, pienso en entrenar, jugar y dar lo mejor día a día".

"Estamos encerrados hace una semana y media haciendo doble turno y ni miro el teléfono. Si de repente llega la oportunidad de un equipo, la pensaremos, con el club, mis compañeros, mi familia, para ver cuál es la mejor opción", cerró.