Andújar, los Coronel y una historia que refleja el espíritu dakariano

Etapa 6. Mas de 800km en la ss pude mantenerme 3ro durante casi toda la etapa , faltando 60km para llegar debido a la etapa tan exigente para los cuatris mi motor sufriu00f3 una fisura en el cu00e1rter perdiendo mu00e1s del 50% del aceite , tuve que Ceder mi posiciu00f3n en la etapa pero jamu00e1s las ganas de seguir , frenu00e9 en un campamento de u00e1rabes y comunicu00e1ndome como pude me prestaron aceite de cocina el cual me permitiu00f3 llegar al final de la etapa y pude volver a posicionarme 5to en la general. Con el cuatri roto no podu00eda hacer el enlace de 200km finales , pero esto es dakar. @nelsitosan me engancho en su cuatri y me llevo 80km y despuu00e9s me encontru00e9 con dos locos hermosos @tomcoronel y @timcoronel gracias a ellos pude llegar al biuvac y seguir en carrera , eternamente agradecido. Hoy du00eda de descanso para recargar las ud83dudd0b al 100% y encarar la segunda mitad !! . . @ypfoficial @bocajrsoficial @monsterenergy . . @radikalracing @mk.entrenamiento @eckoyg @patiovip @refugioglamping