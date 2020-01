Torlaschi y la satisfacción de cerrar una "dura semana"

View this post on Instagram

Dia largo pero feliz de estar nuevamente junto al equipo en el campamento. El auto funcionu00f3 bien, tuvimos que hacer reparaciones normales de una especial pero nada de consideraciu00f3n. Llegamos a la mitad de la carrera, muy dura fue esta primera parte. Se viene el descanso que serviru00e1 para recargar pilas pensando en la segunda semana. Les dejo un pequeu00f1o video en las dunas para que tomen dimensiu00f3n de la exigencia que tiene este Dakar. Saludos!! #dakar #dakarinsaudi #dakar2020 #dakarrally #arabia #mendoza #argentina #canam #forestal #saudi #rally