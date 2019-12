La confesión de Mario Sciacqua al ser presentado en el Tomba

Godoy Cruz presentó oficialmente a Mario Sciacqua como entrenador. El ex Patronato realizó una interesante conferencia de prensa donde habló y respondió sobre todos los temas. Contó que se "sorprendió gratamente" cuando fue llamado por los directivos bodegueros y que no pensó ni analizó el complejo presente para aceptar el cargo.

Mario Sciacqua fue presentado en conferencia de prensa como nuevo director técnico de nuestra institución. Lo acompañó Facundo Besada, uno de sus ayudantes, además de José Mansur y Alejandro Chapini.



¡BIENVENIDO MARIO AL ÚNICO GRANDE DEL OESTE ARGENTINO! pic.twitter.com/WwJmVccAX9 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) December 9, 2019

"Me sorprendió gratamente el llamado de Godoy Cruz. No analicé la posición que ocupa en la tabla y por eso no dudé en aceptar ser el técnico. Estoy sorprendido de como tienen armado el club" contó.

"Hubo otros clubes que me llamaron y les dije que no. Es el desafío más importante de mi carrera. Es al que más fe le tengo".

Y continuó: "El jugador tiene que valorar donde está, tienen que tener un sentido de pertenencia admirable". Durante la charla anunció que la pretemporada comenzará el 26 de diciembre "porque nos urge. Empezamos cuatro días antes y cuatro días en estos momentos son muy valiosos".

uD83CuDFA5 Mario Sciacqua fue oficialmente presentado como director técnico de Godoy Cruz en el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito. pic.twitter.com/SwIlkVBk0S — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) December 9, 2019

En la parte final del año se habló mucho de la continuidad del Morro y Sciacqua dejó en claro que cuenta con él: "En las próximas horas voy a hablar con él. Hay un buen plantel, joven, hay que acomodarlos. Ellos se tienen que potenciar al lado de jugadores grandes. Estamos todos en el mismo barco y entre todos tenemos que sacarlo adelante".

"Quiero decirle al hincha de Godoy Cruz que necesitamos de su apoyo y que vamos a trabajar para que recupere toda la confianza.Yo he venido a jugar a Godoy Cruz y la gente se sentía mucho. Espero sentir lo mismo cuando juguemos contra River. Que tengan fe", cerró.