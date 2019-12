Ídolos, polémicas y vínculos políticos: claves de las elecciones de Boca

El candidato oficialista Christian Gribaudo y los opositores Jorge Amor Ameal y José Beraldi buscarán imponerse este domingo en las elecciones presidenciales de Boca Juniors.



En la campaña tuvieron un rol preponderante desde el presidente saliente Mauricio Macri (expresidente de Boca Juniors) hasta exjugadores e ídolos del club como Juan Román Riquelme (candidato a vicepresidente), Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Sebastián Battaglia y el colombiano Jorge Bermúdez, entre muchos otros.

Juan Román Riquelme, ni más ni menos. pic.twitter.com/ObBha4DKDH — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) December 6, 2019





- LOS CANDIDATOS:



CHRISTIAN GRIBAUDO: el actual secretario general de la Fundación Boca Social intentará suceder a su mentor y actual presidente, Daniel Angelici, amigo de Macri, que presidió al club de 1995 a 2008.



Gribaudo tiene 46 años, es presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y fue diputado nacional de la provincia de Buenos Aires de 2007 a 2011 por Unión-Pro, una alianza que apoyó a Macri.





JORGE AMOR AMEAL: se hizo cargo de Boca Juniors de 2008 a 2011 tras la muerte del presidente Pedro Pompilio. Perdió las elecciones de 2011 y 2015 pero ahora es el favorito porque tiene como candidato a vicepresidente segundo a Riquelme, el ídolo máximo del club.



Bajo la gestión del empresario gastronómico de 71 años, Boca Juniors consiguió los Torneos Apertura de 2008 y 2011. Se diferenció de Gribaudo al afirmar, con orgullo, que su lista no incluye "una sola persona que tenga que ver con la política".





JOSÉ BERALDI: tiene 62 años y ocupó diversos cargos en el club entre 1995 y 2011. Se presentó y perdió en las elecciones de 2011 y 2015. Aseguró hace días que Macri le pidió que sea el candidato del oficialismo y que se negó.



El empresario del rubro del transporte está tercero en las encuestas. Su vicepresidente es Rodolfo 'Royco' Ferrari, que era vicepresidente primero de Angelici y renunció a mediados de este año.



- LOS ÍDOLOS QUE "JUEGAN" EN LAS ELECCIONES



Riquelme, que va como vicepresidente segundo de Ameal, es la figura sobresaliente de estas elecciones. A él lo acompañan Battaglia, Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, entre otros exjugadores.



Beraldi sumó en los últimos días a Batistuta, que, en caso de ganar, sería presidente del Consejo de Fútbol. También lo apoyan Blas Armando Giunta, Jorge Ribolzi y Alberto 'Beto' Márcico.



Nicolás Burdisso, actual director deportivo, Mauricio Serna, a cargo del equipo senior, y Rolando Schiavi, entrenador de la reserva, están vinculados con la gestión actual.





El delantero de 35 años Carlos Tevez, que siempre manifestó su apoyó a Angelici, dijo que no debía manifestar su simpatía por ningún candidato porque es jugador del club.



Maradona, por su parte, dijo que Riquelme no sabe "nada de política", que "se vendió al mejor postor" y que Ameal fue "el peor presidente de la historia del club".



- MACRI Y LA INJERENCIA DE LAS ELECCIONES



Angelici, Gribaudo, Riquelme y Beraldi aseguraron recibir llamados del presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, quien intenta que el oficialismo mantenga el poder del club que lo catapultó a la política.



Ameal y Riquelme, en cambio, tienen vínculos con el peronista y nuevo presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa.



Massa integró en las elecciones nacionales la agrupación Frente de Todos, que, con Alberto Fernández como candidato a presidente, se impuso en las elecciones presidenciales nacionales.



Ameal aseguró que no conoce a Fernández y pidió no vincular las elecciones de Boca Juniors con la política nacional.



Sin embargo, este jueves, en el cierre de campaña de Ameal, miles de hinchas del Xeneize cantaron contra Macri.



- LA BOMBONERA, TEMA CLAVE



Los tres candidatos descartaron construir un nuevo estadio, posibilidad que analizó el actual presidente, y dijeron que pretenden ampliar la capacidad de la Bombonera.



Gribaudo presentó el plan más ambicioso y aseguró que, tras las reformas, la Bombonera extenderá su capacidad de 48.000 a 100.000 plazas.



- POLÉMICAS, SOSPECHAS Y DENUNCIAS



Las elecciones presidenciales de Boca Juniors tomaron en las últimas semanas una dimensión imprevista en Argentina por la participación de Riquelme, la importancia del resultado para Macri y varios declaraciones polémicas de los candidatos.



Angelici trató de "mitómano" a Riquelme y sugirió, al igual que Beraldi, que el excentrocampista solicitó dinero para apoyarlo.



Riquelme, por su parte, dijo que sería "raro" que no ganaran las elecciones y que "nadie" creería otro resultado.



- LA FALTA DE MUJERES



Hay en total 90 candidatos, treinta por cada una de las listas. De todos ellos, solo cuatro son mujeres: Giselle Ercolino (va con Gribaudo), Adriana Bravo (va con Ameal) y Luciana Soledad Monje y Paula Inés Seminara (van con Beraldi).



Las cuatro son candidatas a vocales suplentes. Seminara fue pareja de Joaquín Sabina, quien se inspiró en ella para escribir la canción 'Dieguitos y Mafaldas'.



- CUÁNDO Y DÓNDE



Las elecciones para determinar al próximo presidente de Boca Juniors se realizarán este domingo en la Bombonera.



Solo podrán votar los socios 84.000 socios del club y el resultado se conocerá por la noche.