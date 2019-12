Piden la impugnación de la lista de Ameal por irregularidades

Tres socios de Boca Juniors solicitaron hoy la impugnación de la lista opositora que encabeza el ex presidente del club Jorge Amor Ameal para las elecciones del domingo próximo debido a irregularidades en su conformación, informó hoy Carlos Aguas, miembro de la Comisión Electoral.

"Tres abogados presentaron una impugnación contra una de las agrupaciones que se presentan con Ameal, una vez que se presente su alegato hablaremos con las listas para decidir", explicó, y continuó: "No tenemos pensado una postergación. Estamos a 48 horas y esto fue algo sorpresivo. Nuestra idea es que se desarrollen los comicios de igual manera, tratando de ver de qué manera podemos solucionar esta irregularidad".

La solicitud se basa en que la agrupación "Por un Boca mejor" no estuvo presente en los dos últimos comicios, algo que va en contra del estatuto del club. El reglamento indica que una agrupación pierde la calidad de tal cuando no participa en dos elecciones consecutivas o cuando no se presenta en tres elecciones alternadas. Las sanciones van desde reimprimir las boletas hasta sacar completamente de la elección al binomio Ameal-Pergolini.

Según informa TyC Sports, desde Identidad Xeneize aseguran que se encuentran en condiciones de presentarse normalmente al acto del domingo y presentaron una misiva que la Comisión Electoral le envió a la agrupación que se encuentra en el foco de la cuestión reconociendo que su ausencia en las elecciones del año 2015. Dicha carta lleva incluso la firma de Aguas, junto con las de César Martucci y Sebastián Silvestri.