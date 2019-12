"Passarella, que mandó a River a la B, es Heidi al lado de Ameal, Román y Pergolini"

La previa de las elecciones presidenciales en Boca Juniors sigue dejando tela para cortar, y aunque no integra ninguna lista y mira todo desde afuera, Diego Maradona continúa jugando a favor del candidato de Daniel Angelici, Christian Gribaudo, pero no lo hace elogiando sus propuestas sino liquidando a la principal lista opositora, cuya fórmula integran Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini.

A través de las redes sociales, el 10 liquidó a los tres y aseguró que son peores que el propio Daniel Passarella, quien "fundió a River y lo mandó a la B".

"Yo le digo al hincha de Boca, que ese locutor y ese ídolo futbolístico, no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima, apoyan al peor presidente de la historia del club. Passarella, que fundió a River y lo mandó a la B, es Heidi al lado de estos tres. No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el capitán del Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA, o en la Conmebol? No me hagan reír... Uno, que se cree que por ir todos los Domingos a la cancha, puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor. Un club TAN GRANDE como Boca, no puede manejarse como un vestuario", escribió Maradona, enemistado con Riquelme desde hace 10 años, cuando Román renunció a la Selección argentina que en ese momento dirigía técnicamente el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.