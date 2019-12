La respuesta de Gallardo a los dichos de D’Onofrio

Marcelo Gallardo volvió a referirse a su continuidad en River a una semana de la conferencia de prensa posterior a la derrota con Flamengo, donde algunos especularon con un posible anuncio sobre final de ciclo. El tema volvió a aparecer este mediodía en el diálogo con la prensa porque el miércoles Rodolfo D'Onofrio aseguró que el Muñeco iba a quedarse hasta 2021.

Y el DT contestó: "Hablé con Rodolfo y sabe lo que pienso. A veces se siente atacado por los periodistas y por ahí tiene que contestar. Él sabe lo mismo que saben ustedes con lo que les dije. Si ustedes lo atacan a él, puede decir cosas como las que dijo, pero nada más".

“Acá seguimos y acá estamos. Seguimos con la intención de ir por más y seguir estando en la búsqueda. Seguir convencidos de que la gente confíe y se represente en el equipo. Hasta acá estamos y eso es lo bueno porque vivimos un montón de situaciones”, explicó al hace un balance de los años de gestión.

#River Gallardo se refirió al "enojo" de Rodolfo D'Onofrio. pic.twitter.com/Lebhe6UJNV — TyC Sports (@TyCSports) December 6, 2019

Al ser consultado sobre ventas y compras, enfatizó; “Sólo estamos pensando en estos partidos y salvo la venta de Palacios, que está avanzada y no cerrada, no hubo de nuestra parte ningún interés o pregunta por algún jugador". Y, siguió: “Pueden tirar muchos nombre, pero no hicimos gestiones por nadie como escuché. Porque no sabemos quienes se van a ir, después habrá tiempo para pensar sobre el mercado de pases pero claramente lo ideal no siempre se puede ejecutar”.

En cuanto a los elogio de Carlos Tevez contestó: "Creo que más allá de sus palabras es un reconocimiento a la gestión en estos años y la hacen todos los rivales, porque se logró una representación de lo que es River para todo el fútbol argentino y digo lo de siempre, es importante habernos sostenidos en el tiempo y eso tiene un valor y se agradece".

#River Gallardo y su reflexión sobre la final ganada ante #Boca en Madrid. pic.twitter.com/VJ0EiVSqsg — TyC Sports (@TyCSports) December 6, 2019

Por último, habló del primer aniversario de la final que le ganó a Boca en Madrid y confesó: "Con el tiempo será más grande el recuerdo y lo que vivimos, y el hincha lo va a disfrutar en la fiesta y se va a repetir todos los 9 de diciembre para toda la vida", confío el entrenador de River que insistió que luego de eso no hay nada más.



Y, agregó que "ahora también somos conscientes de todo lo qué pasó, pero cuanto pasen los años se hará más potente y si bien ya lo es hoy, este logro histórico y eterno tiene una magnitud y una potencia que va a durar siempre".