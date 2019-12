Más leña al fuego: Angelici volvió a pegarle a Riquelme

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, consideró hoy que en la campaña electoral para elegir el domingo al próximo mandatario xeneize “se habló mucho”. Al inaugurar esta tarde la Casa del Socio, en el Parque Social y Deportivo Boca Juniors, lindero al predio de Casa Amarilla, Angelici admitió que ganar la Copa Libertadores "es una deuda pendiente" en su gestión de ocho años al frente del club de la Ribera.

Móvil en vivo con Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors: "Como jugador, me saco el sombrero por Riquelme. Coincido con Tevez: es el máximo ídolo de Boca."



El dirigente, que el domingo concluirá su mandato al frente de Boca, cortó la cinta de inauguración junto al ídolo Ángel Clemente Rojas y agregó: “Acá termina mi gestión y estoy contento con todo lo que hicimos”.

Pero, en el mismo acto, aprovechó para volver a pegarle a Riquelme: "No me gusta cuando se falta a la verdad, es un tema que está completamente agotado. El hincha ya se dio cuenta quien es el que miente. La gente sabe que el presidente no entra a cabecear".

Móvil en vivo con Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors: "No hubiera ido nunca a un programa que no hable de fútbol. El hincha ya se dio cuenta de quién le miente."

A pesar de la expectativa que generó la presencia del máximo ídolo, Angelici confía en que la fórmula Gribaudo-Crespi se impondrá en los comicios. "Tenemos un piso de 13500 socios que nos van a votar, desde allí comenzamos a encarar el domingo. Siempre subestiman al hincha de Boca. Yo creo en ellos, saben cómo está el club”, expresó.