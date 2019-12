Las confesiones de Román: su charla con Macri y el próximo DT de Boca

El próximo domingo, a las afueras de La Bombonera, Boca tendrá elecciones presidenciales y por eso está convulsionado todo el club. Este miércoles, Juan Román Riquelme, el eje de las elecciones, habló en una entrevista con Jorge Rial en Intrusos.

En sus primeras respuestas, el máximo ídolo del club le pegó fuerte a la dirigencia de Daniel Angelici: "Estamos muy preocupados por nuestro club. Deportivamente, estos últimos años fueron los peores de la historia del club".

"Nosotros tenemos seis Copas Libertadores, vos me vas a decir dos (por Rial, hincha de River). Yo te pregunto si algún día nos van a alcanzar, vos me dirías que es imposible porque ganaban una Copa cada diez años", explicó. Y sentenció: "Pero si el otro día Flamengo no daba vuelta el resultados en cinco minutos, estábamos seis a cinco".

Hace unos días, Daniel Angelici, atacó a Román y dejó entrever que el "10" había pedido dinero para sumarse a su lista. Ante esto, redobló la apuesta y confesó: "Me llamó preocupado el presidente de mi país (Macri) y me dijo que me tenía que sentar a hablar con Angelici. Y como yo no quería atenderlo, me dijo que mandaba a su representante y yo tenía que mandar al mío".

"Cuando corto el teléfono me junté con Daniel (su representante) y le dije que le tocaba atender a Angelici: 'Una vez, cinco, diez, quince, pero atendelo. Hablá de lo que quieras. Si yo no estoy y ya tomé la decisión de con voy iba a ir'", agregó.

También se refirió al rumor que trascendió sobre una posible vuelta al fútbol con la camiseta de Boca y su respuesta fue contundente: "Si ganamos voy a tener la suerte de jugar en La Bombonera en mi partido despedida. No, mi partido va a ser, si Dios quiere, el de la despedida". Y reveló: "Se haría en junio porque puede venir Messi y quiero que juegue con mi hijo en La Bombonera".

Para cerrar, aseguró que ya tienen decido quién será el próximo DT aunque no dio a conocer el nombre: "Yo no voy a hablar del entrenador, Alfaro es el técnico hasta el domingo. Nosotros tenemos el técnico. Tenemos a quienes van a trabajar en Inferiores, todo tenemos. Lo vamos a contar el lunes si tenemos la suerte de ganar”.