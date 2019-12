Batistuta no se guardó nada y le mandó un mensaje a Riquelme

Si José Beraldi es elegido por los socios de Boca el próximo domingo en las elecciones, Gabriel Batistuta tendrá un rol central en lo que respecta a las decisiones deportivas: más concretamente será presidente del Consejo de Fútbol. El ex delantero habló en TyC Sports y dejó interesantes frases, entre ellas, un mensaje a Román y la continuidad de Alfaro.

"Me da mucha lástima lo que está pasando. En algunas jugadas, Riquelme, que es un ídolo total de Boca, queda un poco embarrado por su decisión de involucrarse de lleno. Me choca y me sorprende. Por otro lado, aprecio que ponga en duda su idolatría porque hoy está cómodo y es historia pero entrando en un terreno desconocido está arriesgando todo lo que es hoy", expresó.

Sobre el actual entrenador confesó: "Todos respetamos a Alfaro, pero nunca su equipo se pudo identificar con la gente. Si venimos nosotros le agradeceremos pero buscaremos otro técnico. Estamos en negociaciones avanzadas con dos entrenadores que están con muchas ganas de venir".

"En equipos grandes se necesita competencia, que el que compite no esté tranquilo porque el que está atrás lo puede llegar a molestar. Boca necesita un 9. Hay varios nombres, Paolo Guerrero es uno de ellos", cerró.