Dolor de cabeza para Batista de cara al Preolímpico

El director técnico de Lanús, Luis Francisco Zubeldía, aseguró que necesita tener "cerca" al zaguero Lautaro Valenti, a quien el club no cederá al seleccionado argentino Sub 23 que participará desde el 18 de enero próximo del torneo preolímpico en Colombia.



"Al reiniciar los entrenamientos, hablé con Valenti para explicarle que lo necesito cerca de mí, porque solo tiene 20 años y hasta hace unos meses estaba jugando en Reserva", dijo.





"Lo subimos a Primera y se está afirmando al lado de un experimentado como Ezequiel Muñoz", fue la primera explicación que ofreció el entrenador en diálogo con Télam.



"No me gustaría que por llegar a la selección se desvíe del camino, no tendría problema en cederlo si tuviese mayor experiencia, que ya hubiera recorrido un camino con más firmeza", prosiguió.



El entrenador amplió sobre el problema: "Entiendo lo que puede sentir el jugador y de esto algo sé, porque tuve la oportunidad de hacer debutar a varios jóvenes en los clubes que dirigí y conozco cuáles son los momentos oportunos".



Sobre esta situación de Valenti, también, indicó: "Le manifesté a Nicolás Russo -presidente del club- que necesitaba al jugador sí o sí y que quería contar con él. Hoy arrancamos la pretemporada con dos centrales. Si se va, ¿con quién juego las primeras cuatro fechas? Solo tengo juveniles", cerró el tema Zubeldía.



A la vez, Lanús buscará cuatro refuerzos para la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol y los primeros nombres apuntados son Ricardo Centurión, Juan Sánchez Miño y Paolo Goltz.



"Ricardo Centurión me gusta mucho, puede jugar por cualquiera de los tres puestos de ofensiva, por derecha, por izquierda y por dentro. Igualmente, es difícil que venga”, confesó Luis Zubeldía tras el primer día de pretemporada.



Además del ex Boca Juniors, al que dirigió cuando convivieron en Racing, otros nombres que le gustarían al entrenador son Juan Sánchez Miño (Independiente) y Paolo Goltz (Boca).



"Necesito reforzarme con cuatro jugadores de ese estilo, pero es un año muy duro para incorporar”, aseguró.



En otro orden, el plantel de Lanús comenzó hoy la pretemporada sin Leonel Di Plácido, que está en Italia haciéndose el pasaporte europeo para irse a Almería de España, además de Rolando García Guerreño (se fue a Guaraní de Paraguay), Tiago Pagnussat (venció préstamo) y Gabriel Carrasco (cedido a préstamo a Godoy Cruz). Tampoco estuvo Muñoz, con permiso para realizar trámites sobre su documentación.



Lanús, segundo en la Superliga con 29 puntos -uno menos que Argentinos Juniors- afrontará también la Copa de la Superliga y la Copa Sudamericana.