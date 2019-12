Compararon a Lukaku con Icardi y Wanda respondió sin filtro

Los problemas personales de Mauro Icardi con sus compañeros y entrenador forzaron la salida del delantero del Inter de Milán. Fue así que el rosarino se llevó sus goles al PSG, donde se encuentra en un alto nivel, y en el Neroazzurro buscaron reemplazarlo con Romelu Lukaku.

En el último partido del año, Inter goleó a Genoa por 4-0 y alcanzó la punta de la Serie A. El ex Manchester United fue una pieza importante para el triunfo y uno de los periodistas que forman parte del programa Tiki Taka, donde Wanda Nara participa como panelista, lanzó una declaración picante.

"El momento en que le dio el balón a Esposito fue una escena hermosa. Vimos un atacante capaz de jugar para el equipo y no al revés. Finalmente, tenemos un número nueve que es un líder, un punto de referencia”, dijo, tirándole un palito al argentino.

Inmediatamente, la mediática recogió el guante y respondió con munición pesada. "Sería tan bueno ver a Lukaku en partidos importantes. En la Champions League no anotó y va a ver los octavos de final por televisión".

Pero no fue el único dardo ya que también recordó las estadísticas de su pareja y destacó que el responsable del buen momento del Inter es el DT y no el Belga: "El ex número 9 marcó solamente 150 goles en el Inter. El valor agregado del equipo es Conte".

El buen momento de Icardi en París terminan de convencer a los dirigentes que hicieron un buen negocio con él. Según informa ‘TuttoMercatoWeb’, plantean seriamente ejecutar la opción de compra del delantero argentino fijada en 70 millones de euros.