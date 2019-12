Pusineri se reunirá con los dirigentes del Rojo: "Quiero sumar"

El Club Atlético Independiente continúa en la búsqueda de un director técnico para 2020 y uno de los candidatos es Lucas Pusineri, quien acaba de cerrar su etapa en Deportivo Cali. En las próximas horas, el ex volante del Rojo se reunirá con los dirigentes de la institución de Avellaneda para contarles su proyecto. "Quiero expresar mi idea, que me escuchen y noten la empatía que tengo con la institución", aseguró en una entrevista con el sitio partidario Infierno Rojo.

Pusineri jugó en Independiente varias temporadas: 2002/03, 2004/05 y después regresó tres años más en 2007. Se marchó en 2010, pero tenía claro que algún día volvería de nuevo al club. "Siempre dije que los caminos volverán a cruzarse y debo estar preparado. Crucé mensajes con Héctor Maldonado para reunirme entre domingo y lunes Quiero sumar, con convicciones y firmeza", señaló.

Aunque no se formó en las inferiores de Independiente, está muy identificado con el club, sobre todo por haber sido una de las figuras del último plantel que logró consagrarse campeón del fútbol argentino, hace ya 17 años. "El cariño con la gente me hace feliz, me reconocen como si hubiese surgido de las entrañas de Independiente. Es un club muy grande que exige y hay que estar a la altura de las circunstancias".

Pusineri será el último entrenador con el que se reunirán las autoridades del club antes de tomar la decisión sobre quién será el DT, según lo anunció el presidente Hugo Moyano. Los otros técnicos con los que se contactó Independiente son Hernán Crespo, Pablo Guede y Mauricio Pellegrino.