La reacción de Cristiano al recibir la medalla de subcampeón

Lazio ganó este domingo la Supercopa de Italia tras vencer por 3-1 a Juventus, y uno de los momentos más virales de la jornada tuvo que ver con la reacción de Cristiano Ronaldo al recibir la medalla de subcampeón.

Al subir a recibirla no se lo vio nada feliz y se notaba que no quería estar allí. Lo más relevante fue el gesto que tuvo al momento de colocarle la condecoración en el cuello. Ni bien se la pusieron, se la sacó y no saludó a la comitiva de directivos que estaban en las tarimas.

Un gesto que se transformó en viral ya que algunos fanáticos en las redes sociales lo tomaron como un ejemplo de su competitividad; otros, como una falta de respeto con sus colegas del Lazio

El delantero portugués es uno de los mejores jugadores del mundo y tenía una racha de doce finales consecutivas sin perder. La última había sido con Real Madrid en la Copa del Rey en 2013 ante Atlético de Madrid.