Mansur habló sobre el futuro y fue contundente

Una vez culminada la goleada de Talleres ante Godoy Cruz, el presidente Tombino José Mansur estuvo reunido con sus dirigentes y el Gato Oldrá en el vestuario. El máximo titular del Expreso además habló con jugadores a quien les avisó que necesitarán su máximo compromiso para revertir la paupérrima actualidad del equipo.

Luego de salir del vestuario Mansur dialogó con radio Nihuil y arrojó algunos datos y también algunas frases interesantes. En el comienzo el Turco habló sobre el insólito penal que no le terminaron dando al Bodeguero a pesar de que Herrera lo había cobrado: “Dicen que desde Fox alguien avisó que no había sido penal, pero no he visto la repetición. Personalmente el árbitro me reconoció el error”.

Luego habló sobre el armado del equipo para el año que viene: “El diagnóstico lo tenemos y estamos trabajando para reforzar el equipo. La idea es traer 6 o 7 refuerzos. Va a ser difícil que vendamos un jugador”.

Acerca de las fallas que se cometieron y que depositaron al club a este presente, el dirigente dijo: “Hay varios errores. Sentimos que habían algunos jugadores que podían reemplazar a los que se habían ido pero no cumplieron las expectativas. Además, no es pretexto, nos ha ido mal con los arbitrajes donde fuimos perjudicados notoriamente. También los jugadores tuvieron bajos rendimientos”.

Para culminar, Mansur se refirió al plantel del cuál necesitarán el mayor de los compromisos: “Los dirigentes estamos dispuestos a, ni bien termina el partido con Defensa y Justicia, barajar y dar de nuevo. Hay que rearmar esto y lo vamos a hacer, nadie tiene coronita”.

En cuanto al técnico en el 2020, Mansur no dio pistas: “No se habla de eso todavía”.

“Necesitamos que el 100% de los jugadores que se suban al barco el 26 de diciembre que comienza la pretemporada, se suban convencidos de recuperar todo lo que hemos perdido. Y el que no esté convencido no va a ser parte del plantel, ya se los comuniqué a los jugadores”, sentenció.