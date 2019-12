Lammens trabajará para que vuelvan los hinchas visitantes

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, aseguró que trabajará para que regresen los hinchas visitantes a los estadios de fútbol previo a la próxima Copa América, y descartó que regrese el programa Fútbol Para Todos.

"No podemos resignarnos como sociedad a no poder convivir adentro de un estadio de fútbol", expresó hoy el ex presidente de San Lorenzo, durante su visita por la ciudad entrerriana de Paraná.

En ese sentido, destacó que desde su cartera trabajarán "en conjunto con seguridad" para el regreso de la venta de entradas visitantes previo a la Copa América que se disputará en Argentina y Colombia en 2020.

Lammens pidió "no resignarse" a no "convivir adentro de un estadio de fútbol". "El mensaje que tenemos que dar internamente y para afuera es que podemos convivir en paz y en armonía", agregó.

Respecto al programa nacional de Fútbol Para Todos, por el cual se transmitían los partidos de fútbol de toda la primera categoría, destacó que "hoy no es un tema de agenda".

"La situación del país hace que nos ocupemos de otras cuestiones y por eso no está en nuestra agenda inmediata", consideró.

Finalmente, indicó que buscará fomentar "la territorialidad de los clubes de barrio" trabajando "en cada pueblo y en cada club" del país.

"Son una gran oportunidad, son contenedores sociales en un contexto de gran fragilidad, y por eso hay que tener clubes abiertos con los chicos contenidos, jugando y haciendo deporte", concluyó.