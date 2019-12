Maradona, íntimo: su madre, Messi, Riquelme y un palo para Passarella

Diego Maradona no se guardó nada, habló de todo y de todos en una rica entrevista que le realizó el programa Líbero de TyC Sports. El "10" respondió cada una de las consultas pero se detuvo en temas puntuales que valen la pena repasar. Uno de ellos fue el emotivo recuerdo de Doña Tota y Chitoro, o Don Diego.

"Nunca dejé de ser feliz, el único problema que tengo es que se me fueron mis dos viejitos. Después, lo que me robaron, lo que me sacaron no me importa. Daría todo lo que tengo hoy porque mi vieja se aparezca por esa puerta", expresó. Y recordó: "Me crié con amor. No me crié ni con bicicleta, ni con asfalto, ni con un patio de baldosas. Carne comíamos solamente cuando cobraba papá, todos los cuatro. Ese día comíamos milanesas. Era como llegar a Navidad".

También se le preguntó sobre la comparación con Messi, aseguró que es argentino, que no lo critica a Leo y reveló: "Yo lo vi llorar en la ducha cuando perdimos 4 a 0 contra Alemania cuando muchos de los capangas (dio a entender que Verón fue uno de ellos) estaban buscando vuelos para volverse antes. Yo lo vi a Leo llorar como un bebe de 5 años".

Además, confesó que hoy que "no" se "sentaría a tomar un café" con el flamante vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, y lo atacó con un duro comentario: "Si yo estaba con Riquelme en el vestuario y hacía lo que dicen que hizo, lo boxeaba de lunes a viernes, el sábado lo dejaba descansar y el domingo lo dejaba salir a la cancha".

Otro punto para resaltar fue cuando recordó recordó lo que sucedió en la previa del Mundial de México 86 y apuntó a Daniel Passarrella al asegurar que no quiso jugar la competencia: "Hasta el jueves jugaba con Corea. Se lesionó Ruggeri y a Passarella le empezó a doler el estómago…". "No quiso jugar porque era menottista. Yo soy más menottista que Passarella, pero quería jugar por mi camiseta, para mi país, para mi gente", reveló Diego.

Por último, habló del cruce con la Gata Fernández en el clásico y respondió sin vueltas: "Donde lo veo lo peleo, directamente. No me fue a pedir disculpas, nada, no escuché nada ni quiero tampoco. Viene de Estudiantes, de la contra y es amigo de Verón, así que está todo mal".