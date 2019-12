Tevez sin filtro contra Alfaro: "Me faltó el respeto"

A pesar de que se terminó el semestre el mundo Boca se sigue moviendo. Justo en el mismo día en el que Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme tomarán las riendas del club, Carlos Tevez rompió el silencio, hizo un balance de su año y hubo un apuntado por su irregular 2019: Gustavo Alfaro.

"ALFARO ME FALTÓ EL RESPETO AL NO PONERME CONTRA RIVER"#90MinutosFOX | Las palabras de Carlos Tevez para Lechuga ante su ausencia en el Superclásico. pic.twitter.com/8Yi1tn6GAt — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 16, 2019

"Al principio él me dijo que era su emblema, que era su capitán, y a los dos partidos me puso en el banco. Ahí se me hizo muy difícil agarrar la confianza y tomar el protagonismo. No le echo la culpa, yo también asumo mi parte, pero fue lo que me pasó a mi. Se me hizo cuesta arriba", expresó el Apache.

Y agregó: "Yo creo que cuando no me puso con River me faltó el respeto y por eso fue que le puse esa cara. Después hablamos, se lo dije, y me pidió disculpas". "Yo pensaba, 'no tenemos delanteros, Franco está jugando de ocho, tengo que estar muy mal para no jugar'. Te hace plantearte muchas más dudas. Más allá de jugadores somos seres humanos”, cerró el Apache.