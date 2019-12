Gallardo aseguró que Nacho Fernández no se irá, pero si llega una oferta...

Nacho Fernández es el futbolista del momento en nuestro país y de su continuidad en River está pendiente toda la afición millonaria y Marcelo Gallardo, quien cuenta con él en su próximo proyecto, pero al parecer su continuidad en el club aún no está garantizado, y el tema económico es la clave.

Daniel González, agente del jugador, habló en TyC Sports sobre su futuro. "No hay nada formal por Nacho Fernández, no tenemos ofertas. Hay conversaciones avanzadas pero ofertas no. Nacho en River esta muy bien con contrato hasta junio 2021. No va a ir a un club que no compita", explicó.

Aunque también aclaró que "en caso que llegue una oferta iremos a River para que tenga prioridad de igualar el ofrecimiento. Nacho Fernández no está hecho económicamente. La primera división le llegó de grande. ¿Inter de Brasil? Hemos tenido contactos y también desde Mexico", dijo sobre posibles ofertas por el jugador.

"Nacho le está agradecido a River, a la dirigencia y a Gallardo. Es difícil que salga por la cláusula, esto es un tema económico pero no vamos a entrar en conflicto con River. La cláusula es de 15 millones de euros. Nacho no es comunitario ni hay posible reventa. Ojalá se quede en River", sentenció.