"Es un gran premio para el equipo después del año que tuvo", destacó Nacho Fernández

El mediocampista de River Plate, Ignacio Fernández destacó anoche como "un gran mérito" la conquista de la Copa Argentina 2019, undécimo título del ciclo de Marcelo Gallardo, en el último partido del año previo a las vacaciones.

"Es un gran premio para el equipo después del año que tuvo y de todo el esfuerzo que hizo. River tuvo un gran funcionamiento y pudo cumplir los objetivo, al margen de la final de la Copa Libertadores que se nos escapó", consideró el ex futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"El equipo tuvo un gran año, un gran funcionamiento. La idea era estar cerca en el torneo y ganar la Copa Argentina, porque la Libertadores se nos escapó por poco. Este es un gran grupo y supimos revertir la derrota en la Libertadores y por eso nos quedamos con la Copa", sostuvo Nacho apenas finalizó el encuentro.

La clave, sin embargo, llegó después, cuando le consultaron si se queda en River. "Ahora vamos a descansar, tendremos unas merecidas vacaciones y después se verá qué pasa", declaró con una sonrisa en su cara, el mediocampista.

Luego, ya en el vestuario, el futbolista admitió que "deportivamente, a los 30 años, es difícil que encuentre algo mejor que River" y explicó: "Llegué tarde a la Primera División y no pude hace una diferencia económica".

Fernández, además, adelantó respecto a su futuro: "No me gustaría ir a China o un Mercado donde no compita".

Fernández marcó el segundo tanto del equipo Millonario en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y fue elegido como mejor jugador de la final ante Central Córdoba de Santiago del Estero (3-0).