Próximo presidente de la CABB: "Quiero que siga Sergio Hernández"

Fabián Borro, próximo presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) tras la baja de la lista oficialista de Federico Susbielles, contó que quiere la continuidad del seleccionador nacional, Sergio Hernández, tras su asunción el 19 de diciembre.



"Yo, y el resto de los dirigentes, queremos que siga Sergio Hernández en su cargo. Es verdad que no somos amigos pero lo respeto y lo admiro humanamente y profesionalmente", contó Borro, que se tomará licencia en la Asociación de Clubes de Básquetbol y en Federación de Basquetbol de la Capital Federal (FeBAMBA).



La aclaración vertida por Borro se dio luego del apoyo público de Hernández a la otra lista: "Siento admiración por Susbielles y por eso lo apoyo", fueron sus palabras. Además, el entrenador sucampeón mundial en China 2019 puso en duda su continuidad en caso de una derrota electoral en una contienda que ni siquiera sucederá ante la falta de acompañamiento para Susbielles.





"Creemos que todo el cuerpo técnico se tiene que quedar y así poder soñar con ir por la medalla de oro en Tokio 2020", añoró Borro en diálogo con Télam, tras el partido en el que Obras Basket, club que presidió varios años, cayó el miércoles con Argentino de Junín por 90 a 89.



Sin embargo, Hernández hace un tiempo dejó entrever: "Seguro que iré a los Juegos si gana (Federico) Susbielles porque fui elegido por él, tenemos una permanente relación, me encanta su gestión y a él le gusta la mía. Pero debo ser respetuoso si gana otra opción a la cual no le caiga bien. O puede ser que a mí no me ilusione trabajar con esa gente".



Hernández tiene una cláusula automática de renovación en caso de clasificar a Tokio, hecho que consiguió por ser el mejor equipo americano del Mundial.



En otro orden, Borro comentó que llamará al actual Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para el día de la asunción: "Ojalá pueda estar, ya le hicimos llegar nuestro deseo. Nos conocemos de su paso por San Lorenzo de Almagro".



Además, el ex directivo de Obras adelantó que llamará a Susbielles para "sumarlo y trabajar en unidad", más allá de que le aclaró que en un principio "no continuará ligado al básquetbol".



"La Generación Dorada es un patrimonio cultural de todos los argentinos, así que tienen la puerta abierta, más allá de lo que hayan manifestado a nivel personal, que siempre lo hicieron de manera respetuosa, lo mismo los jugadores que apoyaron a Susbielles y están en el seleccionado. No queremos vetar a nadie, la puerta está abierta a todos para opinar y construir", aseguró.



Es que en los últimos días, con Emanuel Ginóbili a la cabeza, la Generación Dorada apuntó contra Borro y en favor de Susbielles, a través de las diferentes redes sociales.



Los resquemores entre los jugadores y Borro comenzaron en la previa del Mundial de España 2014, cuando este último era vicepresidente tercero de la gestión de Germán Vaccaro, quien continúa procesado por la Justicia por "administración infiel", y le incumplieron varios pedidos al plantel. El principal portavoz en ese momento fue Luis Scola, ahora capitán del seleccionado argentino.