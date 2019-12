Los Pumas 7's debutaron en Ciudad del Cabo con una buena victoria ante Canadá

El Seleccionado argentino de rugby reducido, Los Pumas 7's, comenzó hoy su participación en el Seven de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, segunda cita del circuito mundial, y lo hizo con una buena victoria sobre Canadá por 33 a 21, lo que lo deja bien ubicado para buscar mañana la clasificación a los cuartos de final de oro.

Apenas comenzado el encuentro, Franco Sabato abrió la cuenta con un try, seguido de la conversión de Santiago Mare. Canadá igualó rápidamente las cosas, con el try de Connor Braid y la conversión de Nathan Hirayama. Germán Schulz le devolvió la ventaja a Argentina a los 5' apoyando la guinda en el ingoal rival y así los dirigidos por Santiago Gómez Cora se fueron al descanso ganando 12 a 7.

En el complemento, Los Pumas ampliaron la diferencia con un nuevo try de Sabato, al minuto de juego, seguido de la segunda conversión de Mare. Dos minutos después, Fernando Luna aportó un nuevo try y Santiago Mare marcó su tercera conversión para encaminar la victoria, que se fue afianzando con un try y una conversión de Francisco Ulloa. Theo Sauder con dos tries y Cooper Coats con sus conversiones descontaron para Canadá y el encuentro finalizó 33 a 21 para el conjunto albiceleste.

Argentina volverá a jugar mañana para completar la primera fase en el Grupo B, buscando la clasificación a los cuartos de final. A las 7:45 de nuestro país saltará a la cancha para enfrentar a Gales, y a las 14:05 se medirá nada menos que ante Nueva Zelanda. Tras la fase de grupos, el torneo continuará el domingo.