Maradona en el ojo de la tormenta por un polémico video

Siempre protagonizando polémicas, Diego Maradona volvió a colocarse en el ojo del huracán al darse a conocer un video en el que aparece sumamente enojado con un grupo de niños que le pedían autógrafos gritando su nombre, pero él reaccionó incluso con insultos.

El episodio sucedió durante su etapa al frente de Dorados de Sinaloa, club del que dejó de ser su director técnico hace ya varios meses, pero el video se ha revelado hasta ahora.

"Escúchenme una cosa. Si siguen gritando, me voy a la mierda. ¿Okey? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. La próxima vez, me voy. No tengo ningún problema", les dice Diego a un grupo de chicos que lo llamaban desde la tribuna pidiéndole un autógrafo y emocionados por conocer al ídolo.

Esas imágenes se viralizaron en las últimas horas y generan enorme repudio en las redes sociales.

Así no #Maradona, no puedes tratar de una forma déspota a la gente peor a los niños que te van a ver con toda emoción de poder conocerte, sé un poco más humilde maestro ! — Rafael Torres J (@RafatorresJ) December 12, 2019

Maradona le habló feo a los niños y debe ofrecer disculpas, debe darles una exhibición de futbol gratis — PuebloUCV (@PuebloUcv) December 12, 2019

Que la idolatría no te ciegue, Maradona no puede enseñarle nada a nadie, mucho menos a esos niños uD83EuDD28 — Henry Ronquillo (@ronquillohenry) December 12, 2019

Maradona es un ser despreciable, al punto de que su forma de ser empaña todo lo que pudo haber sido como jugador. El gesto que tuvo con esos niños solo reafirman que como ser humano, es de lo peor. A mí un tipo así,… https://t.co/f9OlKJIZ9z — Gocho Reporta (@GochoReporta) December 12, 2019

No entiendo por qué se sorprenden con el feo gesto de Maradona a esos niños. Si todos saben que Maradona no es más que un pobre desgraciado! — Hernán Ayala #Futbolintenso (@FutbolIntenso) December 12, 2019