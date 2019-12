Riquelme atendió a Tato Aguilera y lo acusó de trabajar para Angelici

Juan Román Riquelme no se mordió la lengua al cruzarse con el periodista mendocino Leandro 'Tato' Aguilera cuando éste lo sacó al aire luego del Boca-Argentinos Juniors en la Bombonera. El ídolo Xeneize trató al comunicador de TyC Sports y radio Mitre de ser un 'empleado' a los servicios del presidente de Boca, Daniel Angelici.

El 10, que fue ovacionado en La Bombonera, aprovechó que fue entrevistado por Aguilera para decirle al periodista que trabaja para el oficialismo de Boca.

La entrevista comenzó con la pregunta de rigor del comunicador que estaba al aire para radio Mitre: "¿Contento de estar acá?", a lo que el crack, contestó: "¿Te dejan preguntarme?".

Lo que continúa es el resto de la charla:

Tato Aguilera: "Obvio. ¿Contento de estar acá?"

Juan Román Riquelme: "¿Vos?".

TA: "Bien, muy bien".

JRR: "¿Vos está contento de que esté acá?".

TA: "Sí, ¿por qué no?".

JRR: "Ah, ¿y tu jefe?".

TA: "Bien. Contame Román, ¿cómo lo viviste?".

JRR: "Yo feliz".

TA: "¿Contento con la ovación de la gente?".

JRR: "Te dije dos veces. Yo feliz, feliz. No creo que vos estés feliz porque tu jefe debe estar enojado".

TA: No, pero... Román, ¿por qué no? Román, la ovación de la gente...".

JRR: "No, la gente me quiere mucho. Tu jefe debe estar muy enojado".

En el cara a cara, Aguilera no respondió a las insinuaciones de Riquelme pero, como la charla tuvo tanta repercusión en las redes sociales, el mendocino usó su Twitter personal para hacer su descargo.

Hoy fui victima de esta difamación por parte de Juan Román Riquelme. Sólo fui a buscarlo para hacer una nota periodística en @radiomitre y me trató así. Yo no tengo un jefe que se llama Daniel Angelici.

Soy periodista y mis jefes están en @TyCSports @LaRedondalp @LosAndesDiario. https://t.co/5fQ0zNkdeN — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) December 1, 2019