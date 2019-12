Lewis Hamilton podría pasar a Ferrari en 2021

Palpitando la última carrera del año, en Abu Dhabi, la noticia que sacude a la Fórmula 1 por estas horas radica en la posibilidad de que Lewis Hamilton se baje del Mercedes para subirse a la Ferrari en 2021, año en el que la categoría tendrá varios cambios, entre el nuevo tope presupuestario que emparejaría a las escuderías y el fin de varios contratos estelares.

Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, John Elkan, presidente de Ferrari, ya tuvo dos reuniones con Hamilton durante esta temporada, y a eso hay que agregarle las últimas declaraciones de Mattia Binotto, jefe del equipo, quien aseguró que "Lewis Hamilton es un piloto fantástico. Saber que estará disponible en 2021 nos hace muy felices. Estamos contentos con nuestros dos pilotos en este momento, pero la próxima temporada tenemos que debatir qué hacer y entender cuál es la mejor solución para el futuro".

El hexampeón quedará libre en 2021 y Ferrari está atento al mercado de pilotos. Ahora mismo, Vettel y Leclerc vienen del incidente en Interlagos. El choque entre ambos supuso que la 'Scuderia' se quedara a a cero en el Gran Premio de Brasil.

Por su parte, Toto Wolff también ha hablado del futuro de Hamilton. El jefe del equipo Mercedes señaló: "Me gustaría saber si Lewis se va a quedar o si se va a ir. Lewis y yo hemos estado juntos durante siete años, entramos a la vez en Mercedes y confiamos mucho el uno en el otro. Para mí ahora mismo lo más importante es acabar bien la temporada. Hay muchas cosas por decidir y veremos durante el invierno".

Hamilton también habló sobre estos rumores y aprovechó para responder con ironía cuando le consultaron: "Creo que ese es el primer cumplido que he recibido de Ferrari en estos trece años. Sinceramente, no recuerdo que me hayan mencionado nunca, así que gracias, en realidad no significa nada, todo es hablar, pero sí, es bueno que finalmente... le ha llevado todos estos años reconocerlo tal vez, pero estoy agradecido".