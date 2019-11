"Hay millones que quieren que gane el oficialismo, y son los de River"

Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors y candidato a vicepresidente por uno de los frentes opositores, advirtió esta noche que los hinchas de River Plate pretenden que "gane el oficialismo" en las próximas elecciones generales que se realizarán en la entidad el domingo 8 de diciembre.



“Sé que hay millones de hinchas que quieren que ganen los que están hoy y son todos los hinchas de River. Los hinchas de River quieren que gane el oficialismo”, expresó Román, quien irá como vice segundo de la fórmula que postulará a Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini (Frente Identidad Xeneize).

Sin mayores puntos de contacto con el espacio oficialista que tendrá como candidato a presidente a Christian Gribaudo (La Mitad más Vos), acompañado por Juan Carlos Crespi, el ex '10' de Boca, Barcelona y Villarreal, entre otros clubes, volvió a insistir en la importancia de que “el socio vaya a votar” el domingo 8.

"Sería maravilloso que vengan los 80 mil (asociados)", expresó el otrora mediocampista ofensivo, en relación a los 82.500 socios habilitados para sufragar. “Pero con que vengan 40 mil, 50 mil, está muy bien", completó Román.

Además, le dedicó duros términos al presidente Daniel Angelici: "El presidente de Boca fue quien me votó en contra, me empujó para que me retire con la camiseta de Argentinos. Él dijo 'mientras esté acá en Boca, Riquelme no vuelve más'. Yo dije que estaba todo comprado, es sorprendente ver que se enojen porque no pueden comprar algo. Y yo no tengo precio, para ellos no tengo precio. Me lastimaron bastante y han lastimado bastante a mi familia, y tengo un poquitito de orgullo y me quiero un poquito. Era obvio que si no iban todos juntos para dónde iba a terminar".